Độc lạ Cà Mau: Cây chuối 'sinh đôi' hai buồng

TPO - Một cây chuối cau mẳn của người dân ở Cà Mau bất ngờ trổ hai buồng song song, khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tìm đến xem.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Sum (54 tuổi, ngụ ấp 5, xã Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, cách đây hơn 1 năm, ông thấy hàng xóm có giống chuối cau mẳn (còn gọi là chuối cau) ăn ngon nên xin cây con về trồng.

Trước đó, các cây chuối khác vẫn trổ buồng bình thường. Mới đây, trong bụi chuối có 1 cây ra 2 bắp rồi đậu quả thành 2 buồng riêng. Cây cao khoảng 2m, mỗi buồng có 5 nải. Trái chuối phát triển bình thường nhưng kích cỡ nhỏ hơn so với các cây khác trong vườn.

Cây chuối trổ hai buồng song song của gia đình ông Lê Văn Sum.

Ông Sum cho biết, thân cây có xu hướng phát triển hình dẹp, thay vì tròn như các cây chuối thông thường. Khoảng 2 tuần nữa, chuối sẽ chín, nhưng ông dự kiến sẽ không bán.

Nhận thấy điều lạ, ông chụp hình đăng lên mạng xã hội. Nhiều người dân trong vùng tìm đến xem và xác nhận chưa từng gặp trường hợp tương tự.

“Tôi trồng chuối mấy chục năm, chưa thấy cây nào trổ hai buồng như vậy. Dừa hai, ba mọng đã thấy, còn chuối thì chưa”, một người dân địa phương chia sẻ.