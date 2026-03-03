Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Độc lạ Cà Mau: Cây chuối 'sinh đôi' hai buồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cây chuối cau mẳn của người dân ở Cà Mau bất ngờ trổ hai buồng song song, khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tìm đến xem.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Sum (54 tuổi, ngụ ấp 5, xã Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, cách đây hơn 1 năm, ông thấy hàng xóm có giống chuối cau mẳn (còn gọi là chuối cau) ăn ngon nên xin cây con về trồng.

Trước đó, các cây chuối khác vẫn trổ buồng bình thường. Mới đây, trong bụi chuối có 1 cây ra 2 bắp rồi đậu quả thành 2 buồng riêng. Cây cao khoảng 2m, mỗi buồng có 5 nải. Trái chuối phát triển bình thường nhưng kích cỡ nhỏ hơn so với các cây khác trong vườn.

1000026458.jpg
Cây chuối trổ hai buồng song song của gia đình ông Lê Văn Sum.

Ông Sum cho biết, thân cây có xu hướng phát triển hình dẹp, thay vì tròn như các cây chuối thông thường. Khoảng 2 tuần nữa, chuối sẽ chín, nhưng ông dự kiến sẽ không bán.

Nhận thấy điều lạ, ông chụp hình đăng lên mạng xã hội. Nhiều người dân trong vùng tìm đến xem và xác nhận chưa từng gặp trường hợp tương tự.

“Tôi trồng chuối mấy chục năm, chưa thấy cây nào trổ hai buồng như vậy. Dừa hai, ba mọng đã thấy, còn chuối thì chưa”, một người dân địa phương chia sẻ.

Tân Lộc
#chuối #đặc biệt #Cà Mau #sinh đôi #kỳ lạ #cây trồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục