Nhà bè tại Tuyên Quang bị nghiêng, người dân trình báo vàng rơi xuống sông

Phú Nguyễn
TPO - Theo tường trình, sự cố khiến một số tài sản của gia đình bà Hương rơi xuống sông Lô gồm: 2 lồng nuôi cá bỗng, cá nheo và cá chiên (với tổng trọng lượng khoảng 400kg), 5 chỉ vàng cùng các thiết bị sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, điều hòa.

Khoảng 13h ngày 2/3, nước sông Lô đoạn qua phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang rút nhanh khiến một nhà bè của người dân bị nghiêng, nhiều tài sản rơi xuống sông.

Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Hương (Tổ dân phố 12, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang), vào khoảng 13h40 cùng ngày, mực nước sông hạ đột ngột làm nhà bè của gia đình bị mất thăng bằng và nghiêng. Sự cố khiến một số tài sản của gia đình rơi xuống sông Lô gồm: 2 lồng nuôi cá bỗng, cá nheo và cá chiên với tổng trọng lượng khoảng 400kg, 5 chỉ vàng cùng các thiết bị sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, điều hòa.

hagiang.jpg
Hiện trường nhà bè của nhà bà Nguyễn Thị Hương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hà Giang 1 và Công an phường đã có mặt tại hiện trường, huy động dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy hỗ trợ di dời những tài sản còn lại lên bờ, bảo đảm an toàn.

Tối 2/3, trao đổi Tiền Phong, ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1 xác nhận và cho biết vụ việc không có thiệt hại về người.

Theo ông Hà, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà bè bị mất kết nối với phần gia cố phía dưới. Thế nên khi nước rút, nhà bè bị nghiêng, làm đồ đạc rơi xuống sông. Nhà bè này có giấy phép hoạt động.

hagiang2.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương làm việc với cơ quan chức năng.

Liên quan đến thông tin cho rằng đập dâng tạo cảnh quan khu vực trung tâm thành phố Hà Giang (cũ) xả nước ở hạ du khiến mực nước sông Lô xuống nhanh, ông Hà cho biết: Trước khi xả nước, đơn vị vận hành đã thông báo rộng rãi tới tổ dân phố để người dân chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, do chủ hộ chưa kịp gia cố nên xảy ra sự cố.

Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại cụ thể.

Phú Nguyễn
