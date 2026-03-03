Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Luân Dũng
TPO - Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Sáng 3/2, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu.

Ông Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

33phong.jpg
Ông Đặng Xuân Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê ở tỉnh Phú Thọ, là tiến sĩ Kinh tế và cử nhân lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phong có nhiều năm công tác tại tỉnh Lào Cai cũ và từng giữ các chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ tháng 1/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Cuối tháng 6/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới (sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình).

Đầu tháng 10/2025, ông Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn, các Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Đặng Xuân Phong (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh và Phạm Mạnh Cường.

Luân Dũng
