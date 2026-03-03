Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được giới thiệu để bầu Chủ tịch tỉnh

Minh Đức
TPO - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 3/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Huy Tuấn (SN 1974, quê quán xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2025–2030.

screen-shot-2026-03-03-at-112430.png
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định và chúc mừng ông Trần Huy Tuấn và ông Nguyễn Thanh Bình được phân công nhiệm vụ mới.

ninh-binh-3b.jpg
Ông Lê Minh Hưng (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá các cán bộ được phân công đều là những người có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Trung ương; đồng thời đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực điều hành trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để các đồng chí trên cương vị mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Minh Đức
