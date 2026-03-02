Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ninh Bình công bố 10 quyết định về công tác cán bộ

Minh Đức
TPO - Chiều 2/3, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo quyết định, có 7 người được bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và 3 quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. (Ảnh: NBP/Trịnh Tùng).

Hội nghị do ông Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý và giao phụ trách, điều hành hoạt động đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 7 quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình đối với các ông: Nguyễn Quang Huy (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nam); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 1); Trần Ngọc Lâm (Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 1); Trần Hồng Thăng, Lê Văn Tiến, Trần Hồng Thanh và Nguyễn Toàn Thắng (đều là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nam).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Nguyễn Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Ban, phụ trách và điều hành hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. (Ảnh: NBP/Trịnh Tùng)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng ban hành 3 quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình đối với các ông: Đào Tuấn Anh (Giám đốc Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2); Nguyễn Văn Khánh và Lê Quang Sơn (đều là Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2).

Ông Đào Tuấn Anh được giao phụ trách, điều hành hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn từ ngày 1/3/2026 đến ngày 24/6/2030.

Minh Đức
