Đôn đốc thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ trong công tác cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đảm bảo phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nêu rõ, 2 tháng đầu năm là thời điểm trước và trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã làm xuyên Tết để tập trung cho công tác bầu cử khi thời gian diễn ra đang cận kề, điều này được Chính phủ đánh giá, ghi nhận.

Về nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai thời gian tới, ông Bình nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng đầy đủ, toàn diện; đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ quản lý nhà nước sang kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, tập trung tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đơn vị có liên quan cần chủ động nắm bắt, trao đổi, hướng dẫn các địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo công tác tổ chức bầu cử trên cả nước diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, “tư lệnh ngành” nội vụ cũng lưu ý tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền, hướng dẫn địa phương để tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện đang còn tồn tại.

Đồng thời, cần tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Bình lưu ý, công việc trên phải gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ, giao biên chế, quản lý biên chế.

Nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh là việc triển khai các nhiệm vụ trong công tác cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đảm bảo phù hợp, đồng bộ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, nghiên cứu chính sách, cơ chế hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động; đồng thời rà soát, tham mưu để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ cũng yêu cầu, nhanh chóng và quyết liệt hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng được cấp có thẩm quyền giao.