Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa để xin ấn đền Trần

Ngọc Ánh - Vũ Quỳnh

TPO - 5h sáng 3/3, tại lễ hội đền Trần (Ninh Bình), nghi thức phát ấn cho người dân, du khách diễn ra tại ba nhà Giải vũ, nhà Trưng bày, đền Trùng Hoa. Cơn mưa lớn không cản bước hàng nghìn người về với đền Trần.

Video: Dòng người xếp hàng nhận ấn đền Trần.

tp-11.jpg
Lễ hội khai ấn đền Trần là tục lệ có từ lâu đời, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với các vị Vua nhà Trần, bằng nghi thức mô phỏng nghi lễ triều chính - ban dấu ấn tín. Rạng sáng 3/3, dù trời mưa nặng hạt, dòng người vẫn đổ về đền Trần chờ thời khắc phát ấn.
tp-10-3215.jpg
5h sáng 3/3, nhà đền tổ chức phát ấn cho người dân, du khách tại ba nhà Giải vũ, nhà Trưng bày đền Trùng Hoa.
tp-5-4176.jpg
Ấn đền Trần có ý nghĩa ban lộc, cầu cho quốc thái dân an, gia đạo bình an và công danh thuận lợi. Sau khi thỉnh ấn, người dân thường treo tại nhà hoặc nơi làm việc như một biểu tượng tâm linh, gửi gắm ước vọng về may mắn và sự hanh thông trong năm mới.
tp-3-550.jpg
Khoảnh khắc người dân chờ phát ấn.
tp-2-3797.jpg
Cơn mưa nặng hạt sáng 3/3 không làm cho lễ hội đền Trần bớt nhộn nhịp. Quyết định dời lịch phát ấn về rạng sáng được đưa ra sau quá trình khảo sát thực tế và đánh giá toàn diện các điều kiện tổ chức.
tp-1-7214.jpg
Người dân chen chân ở ba khu vực phát ấn, mong nhận được những lá ấn đầu tiên. Một số du khách cho biết đã chờ ở đền từ nửa đêm, ngay khi nghi lễ khai ấn vừa diễn ra.
tp-4-8836.jpg
Theo thời gian, ấn xưa không còn lưu giữ được. Đến năm 1822, vua Minh Mạng cho khắc lại ấn mới nhằm phục dựng biểu tượng lịch sử. Ấn cũ mang dòng chữ Trần triều chi bảo, ấn tái khắc ghi Trần triều điển cố, gợi nhắc về điển tích triều Trần. Phía dưới là dòng chữ Tích phúc vô cương, gửi gắm thông điệp về việc vun bồi phúc đức bền lâu, làm nền tảng cho sự thịnh trị.
tp-12-3293.jpg
Người dân thành tâm cầu nguyện.
tp-6-6335.jpg
Theo quan niệm dân gian, người xin được tờ giấy điệp có đóng ấn đỏ treo về đền, phủ, từ đường hay tại gia đều trừ được ma quỷ, hóa giải rủi ro và điều xấu, thu hút may mắn và thuận lợi trong đường công danh.
tp-13-3433.jpg
Đêm 2/3 và sáng 3/3, đền Trần đón nghìn người dân đến dâng lễ, tri ân công đức các bậc tiền nhân và nguyện cầu cho một năm mới bình an. Ban tổ chức liên tục đọc loa hướng dẫn du khách.
tp-9-7272.jpg
Khoảnh khắc linh thiêng tại đền Trần.
tp-8-3552.jpg
Lễ hội đền Trần không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
tp-7-9125.jpg
Bên cạnh nghi lễ truyền thống trang nghiêm, phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày sinh vật cảnh, triển lãm ảnh, chương trình nghệ thuật.
Ngọc Ánh - Vũ Quỳnh
#đền Trần #lễ hội #ấn tín #tri ân #phong tục #văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục