Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa để xin ấn đền Trần

TPO - 5h sáng 3/3, tại lễ hội đền Trần (Ninh Bình), nghi thức phát ấn cho người dân, du khách diễn ra tại ba nhà Giải vũ, nhà Trưng bày, đền Trùng Hoa. Cơn mưa lớn không cản bước hàng nghìn người về với đền Trần.
Video: Dòng người xếp hàng nhận ấn đền Trần.
Lễ hội khai ấn đền Trần là tục lệ có từ lâu đời, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với các vị Vua nhà Trần, bằng nghi thức mô phỏng nghi lễ triều chính - ban dấu ấn tín. Rạng sáng 3/3, dù trời mưa nặng hạt, dòng người vẫn đổ về đền Trần chờ thời khắc phát ấn.
5h sáng 3/3, nhà đền tổ chức phát ấn cho người dân, du khách tại ba nhà Giải vũ, nhà Trưng bày đền Trùng Hoa.
Ấn đền Trần có ý nghĩa ban lộc, cầu cho quốc thái dân an, gia đạo bình an và công danh thuận lợi. Sau khi thỉnh ấn, người dân thường treo tại nhà hoặc nơi làm việc như một biểu tượng tâm linh, gửi gắm ước vọng về may mắn và sự hanh thông trong năm mới.
Khoảnh khắc người dân chờ phát ấn.
Cơn mưa nặng hạt sáng 3/3 không làm cho lễ hội đền Trần bớt nhộn nhịp. Quyết định dời lịch phát ấn về rạng sáng được đưa ra sau quá trình khảo sát thực tế và đánh giá toàn diện các điều kiện tổ chức.
Người dân chen chân ở ba khu vực phát ấn, mong nhận được những lá ấn đầu tiên. Một số du khách cho biết đã chờ ở đền từ nửa đêm, ngay khi nghi lễ khai ấn vừa diễn ra.
Theo thời gian, ấn xưa không còn lưu giữ được. Đến năm 1822, vua Minh Mạng cho khắc lại ấn mới nhằm phục dựng biểu tượng lịch sử. Ấn cũ mang dòng chữ Trần triều chi bảo, ấn tái khắc ghi Trần triều điển cố, gợi nhắc về điển tích triều Trần. Phía dưới là dòng chữ Tích phúc vô cương, gửi gắm thông điệp về việc vun bồi phúc đức bền lâu, làm nền tảng cho sự thịnh trị.
Người dân thành tâm cầu nguyện.
Theo quan niệm dân gian, người xin được tờ giấy điệp có đóng ấn đỏ treo về đền, phủ, từ đường hay tại gia đều trừ được ma quỷ, hóa giải rủi ro và điều xấu, thu hút may mắn và thuận lợi trong đường công danh.
Đêm 2/3 và sáng 3/3, đền Trần đón nghìn người dân đến dâng lễ, tri ân công đức các bậc tiền nhân và nguyện cầu cho một năm mới bình an. Ban tổ chức liên tục đọc loa hướng dẫn du khách.
Khoảnh khắc linh thiêng tại đền Trần.
Lễ hội đền Trần không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Bên cạnh nghi lễ truyền thống trang nghiêm, phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày sinh vật cảnh, triển lãm ảnh, chương trình nghệ thuật.