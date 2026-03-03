Hàng nghìn người xếp hàng dưới mưa để xin ấn đền Trần

TPO - 5h sáng 3/3, tại lễ hội đền Trần (Ninh Bình), nghi thức phát ấn cho người dân, du khách diễn ra tại ba nhà Giải vũ, nhà Trưng bày, đền Trùng Hoa. Cơn mưa lớn không cản bước hàng nghìn người về với đền Trần.