Người dân ùn ùn kéo vào đền Trần lúc nửa đêm

TPO - Đúng 20h tối 3/3, đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Bảo Lộc, mở đầu chuỗi hoạt động chính của đêm khai ấn đền Trần (Ninh Bình) 2026. Sau các nghi thức truyền thống kéo dài đến nửa đêm, hàng rào được mở để người dân vào chiêm bái.