Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

TPO - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3 và tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đến hết nhiệm kỳ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vừa tổ chức lễ thông báo kết luận của Bộ Chính trị và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thừa ủy quyền, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân cũng như tại Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trong gần 43 năm giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, ông Trần Quốc Tỏ từng đảm nhiệm các chức vụ từ Đội trưởng, Phó Trưởng Công an huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tháng 3/2014, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; sau đó được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015–2020.

Thượng tướng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Đại biểu Quốc hội khóa XV; được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5/2020 và giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020–2025.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ sự tri ân đối với Đảng, Nhà nước, ngành Công an, đồng chí, đồng nghiệp qua 48 năm học tập, công tác và rèn luyện. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, người cán bộ Công an nhân dân; luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tích cực đóng góp trong khả năng có thể.