Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thị sát kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025

TPO - Sáng 6/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 04 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân, đã đến kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân (ANND).