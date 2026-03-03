Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Ngô Tùng
TPO - Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 12, TPHCM), tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

2t8a0063.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng 4 người ứng cử ĐBQH khóa XVI dự buổi tiếp xúc cử tri, sáng 3/3 tại UBND xã An Nhơn Tây. Ảnh: Ngô Tùng

Đơn vị bầu cử số 12 gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM; ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Thị Kông Trà (Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

2t8a0071.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chương trình hành động.
2t8a0060.jpg
Cử tri các địa phương theo dõi buổi tiếp xúc cử tri.
2t8a0027.jpg
Lãnh đạo TPHCM tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp xúc cử tri tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tham gia dâng hương tại các địa chỉ đỏ; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34).

Ngô Tùng
#Chủ tịch Quốc hội #tiếp xúc cử tri #đại biểu Quốc hội #An Nhơn Tây #đại biểu HĐND #nhiệm kỳ 2026-2031 #khóa XVI

