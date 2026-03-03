Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thanh Hóa:

Hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Phạm Trường
TPO - Ngày 3/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên, thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

l1.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo công an, qua kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Duy Xinh trên đường Nguyễn Duy Hiệu và điểm kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Hạc Thành), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: tràng trứng gia cầm, nầm, ruốc, bò khô, thịt lợn, chả cá, mực, bạch tuộc, bào ngư cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.

Toàn bộ lô hàng trên không có tem, nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Chủ cơ sở thừa nhận số thực phẩm trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó đưa về cấp đông để bán, chủ yếu cung cấp cho các quán nhậu và hàng ăn vặt.

l2.jpg
Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn da lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được bảo quản để chế biến thành bì sợi, bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm tại hộ kinh doanh của bà N.T.O (phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phạm Trường
