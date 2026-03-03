Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng chí Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại nhiều phường, xã.

Tại các điểm kiểm tra ở Quế Võ, Đào Viên, Nhân Hòa, Phương Liễu, Bồng Lai, Chi Lăng và Phù Lãng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nghe báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện từng phần việc theo đúng mốc thời gian luật định. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các địa phương, đến nay, các xã, phường đã tổ chức đầy đủ các hội nghị hiệp thương theo quy định. Kết quả hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 – 2031, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo luật định.

Danh sách cử tri đã được lập, rà soát và niêm yết công khai tại trụ sở Đảng ủy, UBND phường, nhà văn hóa, khu vực bỏ phiếu và tổ dân phố. Công tác niêm yết được thực hiện đúng thời gian, bảo đảm để cử tri thuận tiện theo dõi, kiểm tra thông tin và kịp thời phản ánh nếu có sai sót.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Một điểm đáng ghi nhận là các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể cho ngày bầu cử; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ bầu cử theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, pa-nô, áp-phích trực quan và các hội nghị phổ biến pháp luật, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu: khu vực ghi phiếu và bỏ phiếu được bố trí khoa học, có phương án phân luồng hợp lý; nội quy phòng bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt được niêm yết tại vị trí dễ quan sát.

Phát biểu chỉ đạo, ông Thịnh nhấn mạnh: bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Do đó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình; đặc biệt lưu ý cập nhật chính xác danh sách cử tri, không để xảy ra tình trạng trùng lặp, sai sót hoặc bỏ sót. Việc kiểm tra biến động dân cư phải được thực hiện thường xuyên đến sát ngày bầu cử.

Cùng với đó, cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các Tổ bầu cử, bảo đảm nắm vững quy trình phát phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản, tổng hợp kết quả theo đúng quy định của pháp luật. Mọi tình huống phát sinh phải được dự liệu trước, xây dựng kịch bản xử lý cụ thể, tránh bị động.

Một yêu cầu được nhấn mạnh là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương cần xây dựng phương án bảo vệ khu vực bỏ phiếu, phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường nắm bắt dư luận Nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nghiêm Xuân Hưởng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ông Thịnh cũng đề nghị thành lập các tổ hỗ trợ cho tổ bầu cử; thường xuyên tổ chức họp giao ban để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, cử tri ở xa hoặc có hoàn cảnh đặc thù tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Bên cạnh công tác điều hành của UBND tỉnh, Tổ giám sát số 2 của HĐND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã tiến hành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phượng Sơn và các xã Lục Ngạn, Tân Sơn.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử các địa phương này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc; Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử đã được thành lập, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình của Trung ương và của tỉnh.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình; cơ cấu, thành phần được bảo đảm theo hướng dẫn. Hồ sơ, sổ sách, hệ thống văn bản phục vụ bầu cử được lập đầy đủ, cập nhật kịp thời.

Qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, đoàn giám sát ghi nhận sự chủ động trong chuẩn bị điều kiện vật chất, bố trí phòng bỏ phiếu hợp lý, niêm yết thông tin công khai, minh bạch. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý cần tiếp tục cập nhật biến động cử tri; tăng cường tuyên truyền trực quan tại khu dân cư; rà soát kỹ phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng khẳng định: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026. Vì vậy, các xã, phường phải bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện từng phần việc, bảo đảm “rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Việc chi trả chế độ cho các lực lượng tham gia công tác bầu cử cũng được yêu cầu thực hiện đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của các địa phương, Bắc Ninh đang từng bước hoàn thiện các khâu chuẩn bị, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công cuộc bầu cử vào ngày 15/3 tới đây, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.