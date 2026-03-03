Miền Bắc giảm nhiệt rất sâu

TPO - Sau một ngày khá oi nóng, hôm nay (3/3), không khí lạnh khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, từ 6-8 độ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác. Khu vực miền Trung hôm nay cũng chuyển mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên ít mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Lai 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Hôm nay miền Bắc chuyển mưa rét.

Dự báo ngày mai, miền Bắc không mưa, trời rét về đêm và sáng, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ (Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh) có thể rét cả ngày.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 24-26 độ.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 28-31 độ.

Dự báo ngày mai, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ít mưa, trời rét về đêm và sáng sớm. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà, Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 31-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa, trời nắng, riêng Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng.