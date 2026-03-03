Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Học bổng hàng trăm triệu đồng trao tay học sinh vùng biên Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2026 ở Lâm Đồng, ban tổ chức trao 51 suất học bổng trị giá hơn 387 triệu đồng từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, tiếp sức học sinh vùng biên.

Ngày 2/3, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các Đồn Biên phòng Đắk Đam, Đắk M’Bai, Đắk Lao và Cửa khẩu Thuận An tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026.

anh-1-mot-tiet-muc-van-nghe-mang-dam-ban-sac-tay-nguyen-tai-chuong-trinh.jpg
Tiết mục văn nghệ tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2026.

Những năm qua, "Ngày hội Biên phòng toàn dân" tại xã Thuận An được duy trì nền nếp với nhiều hoạt động thiết thực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với lực lượng Bộ đội Biên phòng đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân hướng về biên giới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Năm 2025, các đồn biên phòng phối hợp xã Thuận An tổ chức 10 buổi tuyên truyền với 800 lượt người tham gia; rà soát, hướng dẫn các hộ dân ký cam kết tự quản. Toàn xã duy trì 17 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 207 thành viên, quản lý hơn 50km đường biên, 2 mốc chính, 34 mốc phụ và 1 tâm cồn bãi; đồng thời duy trì 20 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản với 140 thành viên.

anh-6-can-bo-chien-si-don-bien-phong-cua-khau-thuan-an-giup-sua-chua-nha-sau-bao-lu.jpg
Cán bộ chiến sĩ biên phòng Lâm Đồng giúp dân sửa chữa nhà sau bão lũ.

Trong năm, dân quân và nhân dân Thuận An đã tham gia 96 buổi tuần tra, phát quang hơn 60km đường tuần tra và tu sửa trên 10km đường liên thôn. Các lực lượng tổ chức hơn 1.460 buổi tuần tra biên giới với trên 10.220 lượt người tham gia; tiếp nhận hơn 50 nguồn tin có giá trị, phát hiện và xử lý 16 vụ (21 đối tượng), trong đó có 5 vụ xử lý hình sự.

Song song nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xã Thuận An đẩy mạnh các chương trình an sinh như “Nâng bước em tới trường”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

anh-3-trao-tang-hoc-bong-du-an-can-bo-chien-si-quan-doi-nang-buoc-em-toi-truong.jpg
Ban tổ chức trao học bổng cho trẻ em vùng biên.

Cùng với đó, công tác đối ngoại biên phòng được triển khai hiệu quả, duy trì trao đổi thông tin, tuần tra song phương, hội đàm định kỳ với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 51 suất học bổng với tổng trị giá hơn 387 triệu đồng thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Thái Lâm
#Biên phòng Lâm Đồng #an ninh biên giới #Ngày hội Biên phòng toàn dân #nâng bước em tới trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục