Khí thế ra quân tại 'Lữ đoàn thép' 162: Đột phá công nghệ, làm chủ đại dương

Hồ Nam
TPO - Lữ đoàn 162 bước vào mùa huấn luyện mới với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hướng tới mục tiêu xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Ngày 2/3, tại Quân cảng Cam Ranh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân).

Bước vào mùa huấn luyện mới, Lữ đoàn 162 xác định phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng đơn vị “tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu cốt lõi.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Điểm nhấn năm 2026 là việc thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung huấn luyện đội ngũ cán bộ thành thạo tham mưu tác chiến, giỏi ngoại ngữ, tin học và nhạy bén trong xử lý tình huống thực địa. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng chịu đựng sóng gió khắc nghiệt cho cán bộ, chiến sĩ nhằm làm chủ hoàn toàn các lớp tàu chiến hiện đại.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã trao tặng Lữ đoàn 162 cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2025. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị tiếp tục đột phá vào chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị và bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, mỗi quân nhân phải không ngừng đổi mới tư duy, trách nhiệm để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu huấn luyện, giữ vững vị thế đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu tham quan tàu.

Hòa chung khí thế ra quân, Lữ đoàn đã phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”. Đồng thời, đơn vị triển khai đợt thi đua cao điểm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, khẳng định bản lĩnh của những người lính biển nơi tuyến đầu.

Hồ Nam
