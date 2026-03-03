Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM:

Xe bồn tông xe đầu kéo, xa lộ Hà Nội ùn tắc hơn 1 km

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, xe đầu kéo container bất ngờ bị xe bồn lưu thông cùng chiều tông mạnh vào đuôi.

.

Clip hiện trường tai nạn.

Trưa 3/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) khiến một người bị thương nặng, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài hơn 1 km

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 cùng ngày, xe đầu kéo container khi đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, bất ngờ bị xe bồn lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Cú va chạm khiến phần đầu xe bồn biến dạng, cabin bị móp méo, tài xế mắc kẹt bên trong. Người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân sau đó nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

z7582095233139-3448e31b12533ff506a7e75460fc88c9.jpg
Hình ảnh đầu xe bồn không còn nguyên vẹn sau tai nạn.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trưa và trên tuyến giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TPHCM nên gây ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên đến hơn 12h30, dòng xe ùn ứ nối đuôi nhau kéo dài hơn 1 km từ khu vực cầu vượt Ngã tư Thủ Đức. Các phương tiện di chuyển chậm, nhích từng chút dưới thời tiết nắng nóng.

z7582107003444-2fbe0fe771c3166e99565cef87bf3fca.jpg
Dòng xe ùn ứ kéo dài sau tai nạn.

Lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú phối hợp CSGT có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dũng
#xe bồn #tai nạn giao thông #Xa lộ Hà Nội #Ùn tắc #TPHCM #tai nạn container #giao thông #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục