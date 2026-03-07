Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Chủ ô tô đỗ gần UBND phường Láng bị gọi điện đe dọa, cào xước nham nhở thân xe

Thanh Hà
TPO - Chủ ô tô Hyundai Tucson BKS Hà Nội phản ánh tới báo Tiền Phong về việc bị đối tượng lạ gọi điện đe dọa và phát hiện xe bị cào xước vệt dài khi đỗ xe ở gần UBND phường Láng (Hà Nội).

anh-1h.jpg
Xe ô tô của anh Bình bị cào xước nham nhở bằng vật sắc nhọn.

Theo anh Phạm Thanh Bình (trú tại Hà Nội), khoảng từ 21 giờ ngày 9/2, anh đỗ xe ô tô Hyundai Tucson biển kiểm soát 30K-020.XX tại ngách 25/77 phố Vũ Ngọc Phan (cạnh UBND phường Láng).

“ Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.186.XXX, họ tự xưng là người sinh sống trong ngách và yêu cầu tôi ra di chuyển xe đi nơi khác” – anh Bình thông tin.

Tuy nhiên, do đang ở xa chưa thể quay lại nên anh Bình nói sẽ sớm di chuyển xe đi và giải thích xe được đỗ gọn gàng, các phương tiện khác vẫn có thể ra vào bình thường, đồng thời khu vực này không có biển cấm dừng, cấm đỗ.

“Sau khi trao đổi, người kia đã có lời lẽ chửi bới, đe dọa sẽ phá hoại tài sản của tôi rồi tắt máy” – anh Bình nói.

Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 10/2, anh Bình quay lại lấy xe thì phát hiện phần sơn bên ngoài của xe bị cào xước nghiêm trọng với chiều dài hơn 2 mét, ngoài ra còn xuất hiện nhiều vết xước sâu khác do vật cứng gây ra, có dấu hiệu bị cào nhiều lần.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Bình đã trình báo Công an phường Láng (Hà Nội).

xe-o-to.jpg
Theo anh Bình, khu vực xảy ra sự việc không có biển cấm dừng, đỗ xe, và gần UBND phường Láng, có camera giám sát.

Vẫn theo anh Bình, tại khu vực cổng UBND phường Láng có camera giám sát nên ghi lại rất rõ vụ việc và anh đã thông tin đến cơ quan Công an. Tuy nhiên, sau thời gian dài cơ quan Công an vẫn chưa thông tin về việc xác minh đối tượng đã có hành vi phá hoại tài sản của anh.

Đáng chú ý, qua tìm hiểu số điện thoại đã gọi đến đe dọa, anh Bình được biết người này sinh sống ngay trên địa bàn phường và gần nơi xe bị phá hoại.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Láng cho biết sẽ tiếp nhận thông tin và xác minh vụ việc.

Thanh Hà
