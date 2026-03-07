Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nữ hành khách đăng bài 'tố' tài xế có hành vi sàm sỡ gây xôn xao dư luận

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước bài đăng của một nữ hành khách quê Hà Tĩnh tố một tài xế taxi xe điện có hành vi sàm sỡ chị và còn thu thêm tiền.

Hai ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của một phụ nữ có tài khoản D.H. (quê Hà Tĩnh) tố tài xế của một hãng taxi có hành vi không đúng mực.

Theo nội dung nữ hành khách đăng tải vào ngày 6/3, trong lúc di chuyển, tài xế đã chạm tay vào đùi của mình, đồng thời thu thêm tiền. Người này đăng kèm hình ảnh chiếc xe biển số 38H-057.xx và kêu gọi mọi người không sử dụng dịch vụ của tài xế.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Sau đó, mạng xã hội xuất hiện hai clip được cho là trích xuất từ camera hành trình trên xe, ghi lại cuộc trao đổi giữa tài xế và nữ hành khách.

ac.jpg

Nội dung clip cho thấy tài xế chỉ nói về việc thu thêm tiền do hành khách mang nhiều hàng hóa, không nhắc đến việc chạm vào vùng nhạy cảm. Khi đến điểm dừng, tài xế báo giá chuyến đi 100.000 đồng và giải thích mức phí này đã được thỏa thuận trước. Nữ hành khách sau đó đồng ý chuyển khoản và nói sẽ “đánh giá” chuyến xe.

Sau khi vụ việc gây tranh cãi trên mạng. Liên quan đến sự việc này, ngày 7/3, đại diện hãng taxi điện cho biết, đơn vị đã làm việc với tài xế, người này khẳng định không có hành vi sàm sỡ.

Công ty cũng đã cùng tài xế đến Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình bày sự việc và tìm hiểu thêm thông tin từ phía nữ hành khách, nhưng được biết người này đã sang nước ngoài lao động.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo từ phía doanh nghiệp taxi. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #nữ hành khách #xe điện #taxi xe điện #sàm sỡ #tài xế lái xe điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục