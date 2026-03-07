Vướng mặt bằng, hai dự án làm đường gần 4.200 tỷ đồng ở Quảng Ngãi thi công ì ạch

TPO - Sau nhiều năm thi công, hai dự án đường với tổng mức đầu tư gần 4.200 tỷ đồng ở Quảng Ngãi vẫn trong tình trạng thi công ì ạch, chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do diện tích mặt bằng được bàn giao còn thấp và không liền mạch.

Thi công cầm chừng

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài toàn tuyến hơn 26,8 km, điểm đầu nối với đường Trì Bình - Dung Quất, điểm cuối kết nối đường ven biển Hoàng Sa, được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I, được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn và chạy song song về phía đông với Quốc lộ 1A.

Tổng diện tích quy hoạch tuyến chính 172,16 ha, đi qua 6 xã, phường: Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và Trương Quang Trọng. Để tái định cư (TĐC) cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư/648 lô đất (tương ứng diện tích hơn 27 ha) và 1 khu cải táng mồ mả.

Ngoài ra, còn sử dụng 25 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng) tại phường Trương Quang Trọng để bố trí tái định cư cho dự án. Tuy nhiên, đến nay phần lớn mặt bằng các khu TĐC vẫn chưa bồi thường xong.

Phần lớn tuyến chính dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi sau 2 năm khởi công vẫn trong tình trạng thi công cầm chừng vì vướng mặt bằng.

Dự án đến nay đã phê duyệt 79 phương án bồi thường cho hơn 133 ha (đạt hơn 77%), bàn giao mặt bằng hơn 74%. Công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành, các gói thầu xây lắp, giám sát thi công xây dựng, bảo hiểm công trình đã ký kết hợp đồng. Lũy kế giá trị thi công đạt hơn 31% giá trị xây lắp hợp đồng.

Ông Đỗ Vũ Bảo – Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) cho biết, tiến độ của dự án có phần chậm bởi diện tích mặt bằng bàn giao còn thấp và không liền mạch hoàn toàn, có một số vị trí đã giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng chưa có đường tiếp cận, chưa thông được đường công vụ nội tuyến.

“Tiến độ xây lắp dự án không đạt như kỳ vọng là do công tác bồi thường, GPMB, xác định nguồn gốc đất và tổ chức chi trả tiền bồi thường quá chậm, từ đầu năm 2026 đến nay chưa có nhiều chuyển biến. Một phần cũng do quy định pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi nên ảnh hưởng đến công tác phê duyệt phương án bồi thường”, ông Bảo nói.

Các mũi thi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi chỉ lác đác vài phương tiện.

Được biết, phần lớn mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu thi công chủ yếu là đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích đất ở vẫn trong tình trạng... chờ vì hầu hết các khu TĐC vẫn chưa tổ chức thi công trên thực địa.

Tương tự, dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong dài 6 km, có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, triển khai từ năm 2019 - 2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Công trình sau khi hoàn thành sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1A và Quốc lộ 24B, đặc biệt là đoạn qua phường Trương Quang Trọng và Khu công nghiệp VSIP, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thế nhưng qua 6 năm dự án vẫn dang dở và chưa biết ngày về đích. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện mặt bằng dự án bàn giao đạt hơn 61%. Tổng giá trị xây lắp thực hiện mới đạt khoảng 58% hợp đồng.

Dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong vẫn chưa thông tuyến vì vướng mặt bằng.

Ghi nhận của PV, tại điểm đầu nối Quốc lộ 24B (phường Trương Quang Trọng), mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, trồng cây xanh khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đi khoảng 300 m, tuyến đường đột ngột “đứt đoạn” do vướng các hộ dân chưa di dời. Từ trên cao có thể thấy rõ nhiều đoạn tuyến đã thi công xong nền đường nhưng bị chia cắt bởi các ngôi nhà chưa giải tỏa.

Quyết tâm gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

Mới đây, tại buổi kiểm tra tiến độ thi công của cả 2 dự án, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ rõ công tác bồi thường, GPMB quá chậm làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của cả 2 dự án.

Nhiều người dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thi công dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong.

Đối với dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chỉ đạo mặt bằng bàn giao đến đâu, chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp triển khai thiết bị cơ giới tiếp quản công địa đến đó, nếu để đất trống người dân tái lấn chiếm. Đối với công tác GPMB, nhất là mặt bằng liên quan đến đất ở muốn hoàn thành phải dứt điểm công tác thi công các khu TĐC. Do đó, phải khẩn trương thực hiện bồi thường, thi công hoàn thiện các khu TĐC ngay trong quý III/2026.

"Khẩn trương các thủ tục, kế hoạch rút ngắn thời gian, chậm nhất đầu tháng 8/2026 phải xong các khu TĐC để bàn giao đất cho người dân", ông Hoàng chỉ đạo.

Ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (mũ xanh) kiểm tra dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Tương tự, đối với dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, quyết tâm bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trước tháng 4/2026 để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe trong năm 2026.

“Năm 2026, dự án được bố trí khoảng 110 tỷ đồng. Vì vậy, nếu không khẩn trương GPMB và tổ chức thi công đồng bộ, nguy cơ không giải ngân hết nguồn vốn là rất lớn”, ông Hoàng nhấn mạnh.