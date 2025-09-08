Dự án trọng điểm 3.500 tỷ đồng, dân kêu 'họ làm vài ngày lại nghỉ'

TPO - Dự án trọng điểm đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (tỉnh Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, được kỳ vọng mở trục kết nối chiến lược cho địa phương. Nhưng qua 3 năm triển khai, dự án vẫn ì ạch, khó về đích vào năm 2027 như kế hoạch. Người dân trong vùng dự án cũng kêu trời vì sự chậm trễ này.

Giải phóng mặt bằng chậm

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có chiều dài toàn tuyến hơn 26,8 km, điểm đầu nối với đường Trì Bình - Dung Quất, điểm cuối kết nối đường ven biển Hoàng Sa, được xem là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) cho biết sẽ đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư/648 lô đất (tương ứng diện tích hơn 27 ha) và 1 khu cải táng mồ mả. Ngoài ra, còn sử dụng 25 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng) tại phường Trương Quang Trọng để bố trí tái định cư cho dự án.

Đất lúa của người dân vẫn còn nằm trên dự án.

Với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 - 2027, dự án kỳ vọng mở ra trục kết nối chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực bắc Quảng Ngãi. Thế nhưng, sau 3 năm triển khai, dự án rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” do vướng mặt bằng, khó có khả năng về đích vào năm 2027.

Theo chủ đầu tư, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ mới bàn giao hơn 60/172 ha, đạt chưa tới 35%. Tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường cũng mới đạt khoảng 28%. Một số địa phương còn đạt tỷ lệ rất thấp: xã Đông Sơn hơn 10/51 ha; xã Thọ Phong hơn 4,6/16 ha; xã Tịnh Khê 8/19 ha… Trong khi đó, các phương án bồi thường được phê duyệt chậm, chưa đồng bộ.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 1.300 tỷ; Diện tích quy hoạch xây dựng tuyến chính là hơn 172 ha, qua các xã Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và phường Trương Quang Trọng hơn 26,6 ha).

Yêu cầu tăng tốc tháo gỡ nút thắt

Nguyên nhân chính, theo đánh giá của chủ đầu tư, là sự phối hợp thiếu nhịp nhàng giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền cơ sở trong khâu xác nhận nguồn gốc đất, thu thập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trách nhiệm chồng chéo khiến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng ì ạch.

Trách nhiệm chồng chéo khiến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm chạp.

Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm khiến nhà thầu không thể triển khai thi công đồng loạt. Hiện quá trình thi công mới dừng ở 14/18 cầu, 23/156 cống ngang và chưa đến 1 km nền đường. Trong khi đó, kế hoạch vốn năm 2025 của dự án là 964 tỷ đồng, nhưng hiện mới giải ngân được 256 tỷ đồng (26,8%). Riêng kinh phí bồi thường, đã phân bổ hơn 235 tỷ đồng nhưng chỉ mới chi trả được 106 tỷ đồng (45%).

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn tuyến vắng bóng công nhân, máy móc ngừng hoạt động. Người dân sống dọc dự án lo lắng, sốt ruột. 'Họ làm vài ngày rồi lại nghỉ. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống, chứ giờ muốn xây hay sửa nhà cửa cũng không được do vướng quy hoạch', anh Võ Thanh Phong (trú phường Trương Quang Trọng) chia sẻ.

Sau 3 năm triển khai, dự án khó về đích vào năm 2027 theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông và kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do vậy, các sở ngành, địa phương liên quan phải tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn. Tỉnh đã thành lập tổ công tác để xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư cũng đặt ra mốc hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 4/2026. Nếu không, dự án sẽ không thể hoàn thành trong năm 2027 và buộc phải xin gia hạn, đồng nghĩa lỡ nhịp phát triển hạ tầng chiến lược. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường cho gần 42 ha đã có bản đồ thẩm định trước ngày 15/9/2025. Đồng thời tiếp tục công khai, niêm yết các đợt tiếp theo và chi trả ngay cho những trường hợp đã có quyết định nhưng chưa nhận tiền.