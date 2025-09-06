Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Đầu tư

Google News

Quảng Ngãi:

Khởi công dự án nối dài đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

TPO - Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển theo quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Sáng 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công dự án nối dài đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

khoi-cong-4750.jpg
Quảng Ngãi khởi công nối dài đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Đoạn tuyến khởi công mới dài gần 6 km, thuộc giai đoạn IIb (đoạn Km 76+230 - Km82) của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Theo thiết kế, tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Điểm đầu tuyến giao cắt với đường ĐH37 tại xã Mỏ Cày, kết thúc tại cánh đồng thuộc phường Trà Câu (xã Phổ An, thị xã Đức Phổ cũ), do Ban BQL đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Dự án có dự toán xây dựng hơn 98 tỷ đồng, sử dụng nguồn kết dư thông qua việc trước đó chủ đầu tư tiết kiệm được trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, trồng rừng thay thế và một số chi phí khác khi triển khai đầu tư xây dựng dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb.

pct-tinh-quang-ngai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại lễ khởi công.

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho rằng, dự án là nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong việc tranh thủ các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có tổng vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, có điểm đầu nối tiếp đường ven biển thành phố Đà Nẵng và điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai. Tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục giao thông ven biển của cả nước, dài 2.838 km.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn đầu tư, đến nay, giai đoạn I (đoạn Dung Quất - Mỹ Khê, Mỹ Khê - Trà Khúc) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng chiều dài hơn 30km, kinh phí thực hiện gần 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn II có tổng chiều dài gần 70km (đoạn phía Nam cầu Cổ Lũy đến Sa Huỳnh), đầu tư trong giai đoạn 2018-2025.

khoi-cong-2.jpg
Quảng Ngãi khởi công nối dài đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, việc triển khai đầu tư đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo giao thông thuận lợi. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát huy hiệu quả đối với các đoạn tuyến đã đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực và quốc phòng, an ninh.

