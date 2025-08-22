HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã thông qua Nghị quyết về 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, cùng nhiều nội dung quan trọng về biên chế, đầu tư công và các chính sách trên địa bàn.

Ngày 22/8, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2025 được thông qua, cùng các nghị quyết về biên chế, đầu tư công và nhiều chính sách khác.

24 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2025

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu năm 2025, gồm 24 chỉ tiêu, được chia thành 4 nhóm: Kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường và quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh kỳ họp.

Ở nhóm kinh tế, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 10%. GRDP bình quân đầu người dự kiến khoảng 3.950 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ đạo, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 40 - 41%, toàn bộ khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 70 - 71% GRDP.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phấn đấu khoảng 70,7 - 71,7 nghìn tỷ đồng; năng suất lao động xã hội tăng từ 9 - 10%. Tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 20% theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt mức Trung ương giao.

Nhóm văn hóa - xã hội tập trung cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 41,23%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 64%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm xuống 1,79%.

Giáo dục được đặt mục tiêu tiếp tục củng cố với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng từ 55,56% đến 82,67%. Về y tế, tỉnh phấn đấu đạt 10,11 bác sĩ và 35,23 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,17% dân số. Công tác giảm nghèo cũng là trọng tâm, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,41% toàn tỉnh, trong đó miền núi giảm 5,53% và đồng bằng giảm 0,32%.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.

Ở lĩnh vực tài nguyên - môi trường, Quảng Ngãi đặt ra chỉ tiêu nâng cao chất lượng đời sống gắn với bảo vệ môi trường. Tỷ lệ dân số đô thị dùng nước sạch đạt 91,75%, ở nông thôn đạt 98,3% có nước hợp vệ sinh (trong đó 62% dùng nước sạch). Tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại đạt chuẩn 81%, chất thải y tế 100%, rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý 90%. Độ che phủ rừng toàn tỉnh phấn đấu đạt 59,45%.

Ở nhóm quốc phòng - an ninh, Quảng Ngãi đặt mục tiêu 100% xã, phường, đặc khu đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng, trong đó có 70% vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, ít nhất 80% xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp và nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Quyết nghị về biên chế và kế hoạch đầu tư công

Cùng với các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến biên chế và đầu tư công.

HĐND tỉnh quyết nghị giao biên chế công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương năm 2025 là 2.386 biên chế. Trong đó, 2.298 biên chế ở cấp tỉnh và 88 biên chế dự phòng. Ở cấp xã, phường, đặc khu, tổng số biên chế công chức là 5.618 người, gồm 4.235 biên chế chính thức và 1.383 dự phòng.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2025. Theo đó, toàn tỉnh có 36.326 người, trong đó các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh là 9.636 người, cấp xã là 26.345 người; biên chế dự phòng là 345 người (cấp tỉnh 223 người, cấp xã 122 người).

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về thu phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, thông qua chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Về đầu tư công, HĐND tỉnh đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm cả vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025). Nguồn vốn này sẽ được phân bổ để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Một số dự toán thu - chi từ nguồn huy động đóng góp đã nộp vào ngân sách tỉnh năm 2025 cũng được bổ sung, trong đó có hạng mục cống lấy nước trên kênh chính Bắc tại Km13+420.

Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nghe Minh Hồng đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định ông A Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Rơ Chăm Long nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.