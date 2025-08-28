Thúc tiến độ dự án hơn 1.000 tỷ đồng nguy cơ trễ hẹn

TPO - Dự án Liên kết vùng miền Trung quy mô 1.059,8 tỷ đồng đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra trực tiếp hiện trường, chỉ đạo "nóng".

Chiều 27/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế dự án Liên kết vùng miền Trung trên địa bàn một số xã phía Nam thành phố.

Đây là dự án trọng điểm, tuy nhiên hiện gặp vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nguy cơ trễ hẹn hoàn thành.

Ông Trần Nam Hưng﻿- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung. Ảnh: Hoài Văn.

Dự án Liên kết vùng miền Trung có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.059,8 tỷ đồng bao gồm nguồn vốn đầu tư từ vốn vay ODA Hàn Quốc, vốn đối ứng ngân sách trung ương và địa phương (trong đó chi phí bồi thường, GPMB 339,3 tỷ đồng).

Quy mô đầu tư xây dựng 31,5 km đường giao thông và công trình, qua các xã Thăng Trường, Tây Hồ, Chiên Đàn, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Trà My.

Gói thầu thi công xây dựng khởi công ngày 19/7/2023, tiến độ thi công 870 ngày.

Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ năm 2020 đến 31/12/2027.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam, mặt bằng dự án bàn giao đến nay là 15,7/31,5 km (đạt 49,8%). Sản lượng thực hiện xây lắp đạt 196,79/516,07 tỷ đồng (đạt 38,13% so với hợp đồng). Lũy kế giải ngân đến nay 398,283 tỷ đồng.

Dự án động lực của thành phố nhưng đang gặp vướng mắc về công tác bồi thường GPMB, tái định cư dẫn đến nguy cơ trễ tiến độ. Ảnh: Hoài Văn.

Để đảm bảo kế hoạch năm 2025 và hoàn thành, quyết toán dự án trong năm 2027, Ban QLDA ĐTXD các CTGT Quảng Nam kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt UBND các xã và các đơn vị thực hiện bồi thường tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công hoàn thành dự án.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Theo ông Hưng, về mặt nguyên tắc tuyến đường phải hoàn thành trong năm nay, tuy nhiên thực tế hiện tại vướng mắc lớn về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thì khả năng không thể hoàn thành.

Lãnh đạo thành phố giao các cơ quan chức năng trực tiếp là Ban QLDA ĐTXD các CTGT Quảng Nam là đơn vị chủ đầu tư đang làm việc với các bộ ngành trung ương để tiếp tục gia hạn triển khai hoàn thành dự án.

“Điểm quan trọng cốt lõi nhất của dự án này là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Việc này lãnh đạo thành phố chỉ đạo rất cụ thể đến từng trường hợp, từng tình huống cụ thể và cho chủ trương chi tiết, trong đó giao cụ thể thời gian hoàn thành, ai chịu trách nhiệm theo tinh thần 6 rõ. Quyết tâm trong năm nay phải làm cho xong công tác bồi thường GPMB để trong năm 2026 sẽ hoàn thành dự án”, ông Hưng nói.