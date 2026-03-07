Sạt lở ven biển Quảng Trị ở mức báo động

TPO - Tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương ven biển tỉnh Quảng Trị. Sóng lớn liên tục “ăn sâu” vào đất liền, phá hủy hạ tầng, uy hiếp bến cá, khu nuôi thủy sản và cả các công trình tâm linh khiến người dân lo lắng về sinh kế lâu dài.

Sạt lở nghiêm trọng ở xã Mỹ Thủy

Theo Đồn Biên phòng Hải An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Từ ngày 3/3/2026 đến nay, khu vực bờ biển thuộc thôn Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy) xảy ra tình trạng biển xâm thực mạnh vào đất liền, gây sạt lở nghiêm trọng.

Hiện trường sạt lở tại thôn Mỹ Thuỷ. Ảnh: LT.

Theo ghi nhận ban đầu, đoạn bờ biển bị sạt lở kéo dài hơn 250m, biển “ăn sâu” vào đất liền từ 30–50m. Hậu quả khiến nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng như đường giao thông, khu neo đậu thuyền, bãi tắm và một số giếng nước phục vụ nuôi ốc hương của người dân.

Ngay sau khi nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương di chuyển thuyền, ngư lưới cụ lên vị trí an toàn, đồng thời theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo dự báo, nếu thời gian tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp triều cường dâng cao, tình trạng xâm thực có thể lan rộng, đe dọa trực tiếp đến nhà ở của người dân, khu nghĩa địa và nhiều công trình trong phạm vi bãi tắm với chiều dài gần 1km.

Trước đó, vào cuối năm 2025, nhiều hồ nuôi ốc hương của người dân thôn Mỹ Thủy đã bị vỡ hoặc cuốn trôi do bờ biển sạt lở bất thường, khiến người dân địa phương thấp thỏm lo âu về sinh kế lâu dài.

Nguy cơ bị xoá sổ

Tại thôn 6, xã Triệu Cơ, tình trạng sạt lở bờ biển cũng đang ở mức báo động. Khu bến cá của thôn hiện ngổn ngang bê tông vỡ, bao cát và đất đá do người dân đắp tạm để chắn sóng. Những con thuyền của ngư dân nằm sát mép “hàm ếch” sạt lở, đối diện nguy cơ bị cuốn ra biển bất cứ lúc nào.

Khu bến cá thôn 6 có nguy cơ bị xoá sổ. Ảnh: ĐV.

Lãnh đạo thôn 6 cho biết, bến cá được xây dựng từ năm 2018, là nơi neo đậu và giao thương hải sản của hàng trăm tàu thuyền địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, bờ biển tại khu vực này đã bị xâm thực lấn sâu vào đất liền hơn 50m.

Đặc biệt, sau cơn bão số 12 vào đầu tháng 11/2025, sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ khiến hơn 60m² sàn bê tông dày hơn 20cm của bến cá bị sập xuống biển.

Không chỉ bến cá bị uy hiếp, khu vực bờ biển hai bên với chiều dài hơn 400m cũng bị sạt lở mạnh, kéo theo hàng nghìn mét khối cát trôi ra biển. Hệ thống ống dẫn nước biển phục vụ các hồ nuôi tôm, ốc hương của người dân cũng bị sóng đánh gãy, gây khó khăn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Đe doạ giá trị văn hoá tâm linh làng biển

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế, sạt lở bờ biển còn đe dọa nhiều công trình văn hóa, tâm linh của cư dân vùng biển. Tại thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tuyến bờ biển dài gần 1km trước đền thờ Ngư Ông đang bị xâm thực nghiêm trọng.

Biển xâm thực đe doạ đền thờ Ngư Ông. Ảnh: NH.

Ngôi đền hơn 125 năm tuổi, nơi lưu giữ xương cốt cá Ông trôi dạt vào bờ và là địa điểm tổ chức lễ hội cầu ngư hằng năm của ngư dân, hiện chỉ còn cách mép sóng vài bước chân.

Trưởng thôn Thanh Xuân Hoàng Văn Hải cho hay, trước đây từ sân đền ra mép biển còn gần 200m, nhưng sau nhiều đợt bão lũ, sóng đã cuốn trôi phần lớn cát bờ biển. “Người dân và chính quyền địa phương chỉ có thể tạm thời đổ đá hộc giữ sân đền, nhưng giải pháp này khó chống chọi lâu dài trước sóng biển” - ông Hải nói.

Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch Dương Thị Thu Hiền cho biết: Địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xử lý tình trạng sạt lở. Hiện tỉnh đã đưa dự án xây dựng tuyến kè biển tại khu vực này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, trong khi chờ dự án triển khai, người dân ven biển Quảng Trị vẫn phải sống trong nỗi lo khi biển ngày càng lấn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, sinh kế và cả những giá trị văn hóa tâm linh của cộng đồng làng biển.