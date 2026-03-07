Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ thuế cơ sở ở Quảng Ngãi xin kinh phí 'động viên tinh thần': Trả lại tiền, làm rõ trách nhiệm

TPO - Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cơ quan thuế cơ sở hoàn trả lại tiền cho các xã, phường, việc hoàn trả được thực hiện vào ngày hôm qua (6/3). Bên cạnh đó, yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để có hướng xử lý.

Ngày 7/3, ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã yêu cầu 3 cơ quan thuế cơ sở hoàn trả tiền cho 20 xã, phường từng hỗ trợ kinh phí.

“Việc hoàn trả tiền cho các xã, phường đã được thực hiện vào ngày hôm qua (6/3). Cùng với việc trả lại tiền, lãnh đạo các cơ quan thuế cơ sở phải làm kiểm điểm, báo cáo sự việc với Thuế Quảng Ngãi để xem xét, xử lý trách nhiệm”, ông Tiếp thông tin.

Với vai trò là người đứng đầu ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi, ông Tiếp cũng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm khi không giám sát chặt chẽ, để xảy ra tình trạng cơ quan thuế cấp dưới ban hành các tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí không phù hợp, gây dư luận không tốt.

2984557523438667434.jpg
Trụ sở Thuế Cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi.

“Thuế Quảng Ngãi luôn cầu thị nên đã tiếp nhận và làm rõ phản ánh của các cơ quan báo chí để chấn chỉnh sự việc. Tôi nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra việc này. Đối với lãnh đạo các cơ quan thuế cơ sở, chúng tôi đã yêu cầu làm kiểm điểm để xử lý theo quy định”, ông Tiếp nói.

Được biết, thời gian qua, nhiều xã, phường tỉnh Quảng Ngãi nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí từ các đơn vị thuế cơ sở. Nội dung các tờ trình nêu rõ, để động viên tinh thần làm việc của công chức thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, thuế cơ sở đề nghị xã, phường hỗ trợ 30-50 triệu đồng.

3497682484170435381.jpg
Trụ sở Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Số tiền này được dùng chi cho cán bộ làm việc ngoài giờ, triển khai các biện pháp và giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế góp phần tăng thu cho ngân sách. Sau đó, có 20 xã, phường đã hỗ trợ kinh phí cho 3 cơ quan thuế cơ sở ở Quảng Ngãi với số tiền 10-30 triệu đồng.

Nhiều xã, phường cho biết, việc đề nghị hỗ trợ khiến không ít địa phương rơi vào thế lúng túng. Do không có kinh phí nên nhiều địa phương đành “làm ngơ” hoặc chỉ hỗ trợ một phần nhỏ so với số tiền cơ quan thuế đề nghị.

Nguyễn Ngọc
