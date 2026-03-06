Câu trả lời 'nóng' cho hộ kinh doanh về nhiều vấn đề sau bỏ thuế khoán

TPO - Ngưỡng doanh thu, phương pháp tính thuế, quy định các chi phí được trừ, sử dụng hoá đơn điện tử, thời hạn kê khai và nộp thuế, xác định hàng tồn kho... loạt vấn đề hộ kinh doanh quan tâm sau khi bỏ thuế khoán, chuyển kê khai đã chính thức có hướng dẫn.

Phương pháp tính thuế, thời hạn kê khai, nộp thuế

Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Chính phủ ban hành ngày 5/3, có hiệu lực từ thời điểm ban hành.

Theo đó, ngưỡng doanh thu tính thuế là 500 triệu đồng/năm. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu, với tỷ lệ % áp dụng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn.

Nghị định 68 hướng dẫn về thuế với hộ kinh doanh.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, trước khi tính thuế, cá nhân được trừ mức doanh thu 500 triệu đồng mỗi năm. Trường hợp cá nhân có nhiều ngành nghề hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, khoản trừ này có thể được phân bổ cho một hoặc nhiều hoạt động theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng/năm.

Quy định tương tự cũng áp dụng đối với cá nhân cho thuê bất động sản. Nếu có nhiều hợp đồng cho thuê, cá nhân được lựa chọn một hoặc nhiều hợp đồng để áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế, nhưng tổng mức trừ cho tất cả hợp đồng trong năm cũng không vượt quá mức này.

Hai phương pháp tính thuế được áp dụng. Thứ nhất, phương pháp tỷ lệ trên doanh thu, áp dụng cho doanh thu từ trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm. Thứ hai, phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế, áp dụng cho doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm (hoặc từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng nếu hộ kinh doanh tự nguyện lựa chọn). Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ đi các chi phí hợp lý.

Để được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, các khoản chi phải: liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định; các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Lưu ý, tiền lương, tiền công của chính chủ hộ kinh doanh không được tính vào chi phí được trừ.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc nhưng được khuyến khích sử dụng

Nếu khai thuế theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Trường hợp khai thuế theo tháng, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Nếu khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 31/3 của năm dương lịch tiếp theo. Hộ kinh doanh tự hiện bằng phương thức điện tử, trừ một số trường hợp đặc biệt (người cao tuổi, người khuyết tật, địa bàn khó khăn...) có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Nộp bảng kê hàng tồn kho trước 20/4

Vấn đề xử lý hàng tồn kho được đông đảo hộ kinh doanh quan tâm, cũng đã có hướng dẫn chi tiết. Đối với hộ kinh doanh trong năm 2025 nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc kê khai, có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, hoặc từ năm 2026 lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì thực hiện xác định, ghi nhận giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị đang phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thời điểm ngày 31/12/2025 để làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế năm 2026.

Hộ kinh doanh lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, lưu giữ tại hộ kinh doanh và gửi một bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng phương thức điện tử cùng hồ sơ khai thuế quý 1/2026 đối với trường hợp khai thuế theo quý hoặc chậm nhất là ngày 20/4 đối với trường hợp khai thuế theo tháng.

Cơ quan thuế tiếp nhận thông tin để phục vụ công tác quản lý thuế. Việc tiếp nhận bảng kê của cơ quan thuế không có giá trị pháp lý trong việc xác nhận hoặc hợp thức hóa nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của thông tin tại bảng kê. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.