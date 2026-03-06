Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bạc đồng loạt giảm mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (6/3), giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 182,5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 4 ngày qua, giá vàng giảm hơn 8 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 182,5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 4 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm tới 8,4 triệu đồng/lượng.

vg.jpg
Giá vàng miếng SJC giảm hơn 8 triệu đồng/lượng trong 4 ngày qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 180 - 183 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.085 USD/ounce, giảm 77 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý 3,1 - 3,1 triệu đồng/lượng, tương đương 86 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat 85 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 83 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank 25.999 - 26.309 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD quanh mức 26.830 - 26.880 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #giá vàng thế giới #đầu tư vàng #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục