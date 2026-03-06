Giá vàng bạc đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay (6/3), giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 182,5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 4 ngày qua, giá vàng giảm hơn 8 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 182,5 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 4 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm tới 8,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm hơn 8 triệu đồng/lượng trong 4 ngày qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 180 - 183 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.085 USD/ounce, giảm 77 USD so với sáng qua.

Giá bạc cũng trong xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý 3,1 - 3,1 triệu đồng/lượng, tương đương 86 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat 85 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 83 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank 25.999 - 26.309 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD quanh mức 26.830 - 26.880 đồng/USD mua - bán.