Chóng mặt diễn biến giá vàng, dầu thô, chứng khoán thế giới

TPO - Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 4/3 trước diễn biến leo thang của xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Thị trường dầu mỏ, chứng khoán và tiền tệ toàn cầu cũng biến động mạnh do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn làm gia tăng lạm phát, trì hoãn các kế hoạch hạ lãi suất.

Vàng bật tăng hơn 1% sau cú giảm mạnh

Theo Reuters, ngày 4/3, giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 5.168,69 USD/ounce, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần ở phiên trước.

Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4 tăng 1,1% lên 5.178,40 USD/ounce.

Trong phiên ngày 3/3, kim loại quý này từng giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20/2, do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất suy yếu khi lo ngại lạm phát gia tăng trong bối cảnh chiến sự Trung Đông có nguy cơ kéo dài.

Giá vàng bật tăng sau đà giảm sốc.

Ông Ilya Spivak - Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive - nhận định: “Không bất ngờ nếu vàng sớm phục hồi trong vài ngày tới. Thị trường vàng đang đi theo câu chuyện riêng của nó và đã thể hiện khả năng chống chịu khá tốt trước biến động của đồng USD cũng như lợi suất trái phiếu trong hơn một năm qua”.

Các kim loại quý khác cũng tăng mạnh sau phiên bán tháo trước đó. Bạc giao ngay tăng 3,5% lên 84,92 USD/ounce, sau khi giảm hơn 8% trong phiên trước. Bạch kim tăng 2,7% lên 2.139,56 USD/ounce. Palladium tăng 1,6% lên 1.673,87 USD/ounce.

Dầu mỏ tăng mạnh

Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép lớn khi chiến sự Mỹ - Israel với Iran làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu khí tại Trung Đông.

Giá dầu Brent tăng 1,11 USD (1,4%) lên 82,53 USD/thùng, sau khi đóng cửa phiên trước ở mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Dầu WTI của Mỹ tăng 79 cent (1,1%) lên 75,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã tăng hơn 12%, phản ánh lo ngại nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính là các cuộc tấn công của Iran vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng trong khu vực, khiến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu gần như tê liệt trong bốn ngày liên tiếp.

Ngoài ra, nhiều quốc gia sản xuất dầu trong khu vực cũng buộc phải cắt giảm sản lượng. Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, tương đương một nửa sản lượng, do thiếu tuyến xuất khẩu và hạn chế về lưu trữ.

Các nguồn tin cho biết nếu xuất khẩu không được khôi phục, Iraq có thể phải đóng cửa toàn bộ gần 3 triệu thùng/ngày sản lượng trong vài ngày tới.

Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đang tìm cách chuyển hướng một phần xuất khẩu qua Biển Đỏ để tránh eo biển Hormuz. Chi phí thuê siêu tàu chở dầu tại Trung Đông đã tăng lên mức cao kỷ lục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết và đã chỉ đạo cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị cho các hoạt động vận tải biển trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu và chuyên gia cho rằng các biện pháp này vẫn chưa đủ để khôi phục niềm tin của thị trường.

Chứng khoán châu Á lao dốc, USD tăng

Lo ngại cú sốc năng lượng khiến thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên 4/3.

Thị trường dầu mỏ tăng mạnh.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 4%, nâng tổng mức giảm trong hai ngày lên hơn 11% khi các nhà đầu tư nước ngoài và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng nhờ lợi nhuận từ ngành chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Đồng won Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,5%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Nhật Bản và Hàn Quốc đều là các quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng nên đặc biệt nhạy cảm với biến động giá dầu.

Tại Mỹ, các chỉ số chính cũng giảm điểm trong phiên trước đó. S&P 500 giảm 0,8%. Dow Jones và Nasdaq đều giảm khoảng 1% hoặc thấp hơn

Ông Chuck Carlson - Giám đốc điều hành Horizon Investment Services - cho rằng thị trường đang tập trung vào câu hỏi lớn là liệu giá năng lượng cao có kéo dài và khiến lạm phát tăng trở lại hay không.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong ba tháng khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn. Chỉ số USD Index tăng 0,2% lên 99,284, mức cao nhất kể từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Đồng euro giảm 0,3% xuống 1,1581 USD, kéo dài chuỗi giảm sang ngày thứ ba sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát khu vực đồng euro cao hơn dự kiến trong tháng 2. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,3% xuống 1,3315 USD.

Ông George Saravelos - trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối toàn cầu tại Deutsche Bank - nhận định tác động của cuộc chiến Iran đối với tỷ giá EUR/USD chủ yếu đến từ yếu tố năng lượng.

“Đây là cú sốc nguồn cung tiêu cực đối với châu Âu, giống như một loại thuế phải trả cho các nhà sản xuất năng lượng nước ngoài bằng đồng USD”, ông Saravelos nói.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin tăng 0,8% lên 68.585 USD, còn Ether tăng 0,8% lên 1.985 USD.