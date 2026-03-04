Giá xăng dầu ngày mai tăng rất mạnh?

TPO - Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (5/3) được dự báo tiếp tục tăng mạnh, trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm tại Singapore mới nhất, xăng RON95 hiện quanh mức 98,6 USD/thùng, còn xăng RON92 khoảng 95,5 USD/thùng, tăng hơn 10 USD/thùng so với một tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô cũng tăng mạnh ngay sau khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang. Đến sáng 4/3, giá dầu Brent giao dịch quanh mức 82 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ ở khoảng 76 USD/thùng, tăng gần 7 % so với cuối tuần trước.

Đà tăng chủ yếu xuất phát từ lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu khi khu vực Trung Đông, nơi cung cấp khoảng một phần ba nguồn dầu thế giới tiếp tục bất ổn. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải trung chuyển gần 20% lượng dầu thương mại toàn cầu, cũng khiến thị trường năng lượng trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin địa chính trị.

Theo các doanh nghiệp, trước biến động mạnh của thị trường xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng RON95 có thể tăng khoảng 1.900 - 2.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.700 đồng/lít. Đặc biệt, giá dầu diesel có thể tăng tới hơn 3.200 đồng/lít; dầu hỏa tăng hơn 3.500 đồng/lít.

Giá xăng dầu dự báo tăng mạnh vào ngày mai.

Nếu kịch bản trên xảy ra, đây sẽ là một trong những kỳ điều chỉnh tăng mạnh nhất của giá xăng dầu trong vài năm trở lại đây. Trong trường hợp liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn giá, mức tăng có thể được điều tiết ở mức thấp hơn.

Tuy vậy, từ cuối năm 2023 đến nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính hầu như không chi Quỹ bình ổn và cũng không yêu cầu trích lập, khiến quỹ duy trì trạng thái “án binh bất động” trong nhiều kỳ điều hành.

Theo số liệu Bộ Công Thương công bố, hiện tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối đạt khoảng 5.600 tỷ đồng. Phần tăng thêm chủ yếu đến từ lãi phát sinh trên số dư hiện có, chứ không phải từ việc trích lập mới trong các kỳ điều hành.

Trong cơ cấu quỹ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị có số dư lớn nhất, hơn 3.000 tỷ đồng, tiếp theo là một số doanh nghiệp đầu mối như Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Thanh Lễ, Saigon Petro hay Tổng công ty Xăng dầu Quân đội.

Trong kỳ điều hành gần nhất vào 26/2, liên Bộ Công Thương – Tài chính tăng giá xăng E5 RON92 lên 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với kỳ trước; xăng RON95-III lên 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng: dầu diesel 0,05S lên 19.279 đồng/lít, tăng 754 đồng/lít; dầu hỏa lên 19.469 đồng/lít, tăng 854 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm nhẹ 173 đồng/kg, xuống còn 15.689 đồng/kg.