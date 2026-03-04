Chờ đến lượt mua vàng khi giá giảm, người dân nhận giấy hẹn mang về

Tại Hà Nội và TPHCM, người dân xếp hàng dài từ sáng sớm để mua vàng, thậm chí đặt dép, mũ bảo hiểm giữ chỗ để chờ tới lượt giao dịch.

Mua nhiều chỉ được nhận giấy hẹn

Tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài trên vỉa hè từ rất sớm để chờ giao dịch vàng. Cảnh tượng này diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế giảm trong phiên giao dịch tối qua. Nhiều người dân tin rằng giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh hạ nên tranh thủ mua vàng.

Đầu giờ sáng, trước cửa nhiều thương hiệu vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông đã xuất hiện hàng dài người dân đứng chờ. Một khách hàng cho biết bà đến từ rất sớm để có thể mua được vàng. Khi thị trường giảm giá, nhà đầu tư này thường tranh thủ mua vào để đầu tư.

Người dân xếp hàng mua vàng. Ảnh: D.A.

Một số cửa hàng cho biết lượng khách đến giao dịch tăng đột biến so với những ngày trước đó. Lực lượng bảo vệ của các cửa hàng phải liên tục hướng dẫn người dân xếp hàng theo trật tự, tránh tình trạng chen lấn, tràn xuống lòng đường.

Anh Hải (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch tối qua khiến nhiều người tranh thủ mua vào với kỳ vọng giá có thể tăng trở lại trong thời gian tới. Anh Hải cho biết theo dõi thị trường và thấy giá quốc tế điều chỉnh nên sáng nay tranh thủ ra mua ít vàng tích trữ.

Ông Nguyễn Văn Hùng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết những ngày trước khi giá vàng tăng vọt lên 190 triệu đồng/lượng, ông khá sốt ruột vì chưa kịp mua. Sáng nay, khi thấy giá vàng điều chỉnh giảm, ông đã tranh thủ đến từ sớm để xếp hàng.

“Mấy hôm trước giá lên cao quá nên tôi còn chần chừ. Nay thấy giá giảm xuống một chút nên tôi đi từ sáng sớm để mua ít vàng tích trữ”, ông Hùng nói.

Lúc 9h sáng, tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) được giao dịch ở mức 180,2 triệu đồng/lượng mua vào và 183,2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được niêm yết 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) được giao dịch quanh mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra. So với giá vàng hôm qua, các thương hiệu này đều điều chỉnh giảm 2-3 triệu đồng/lượng. Ảnh: D.A.

Cửa hàng thông báo ngừng giao dịch bạc. Ảnh: D.A.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/3, giá vàng trong nước đã tăng mạnh thêm gần 4 triệu đồng/lượng. Vàng SJC chốt phiên ở mức 187,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 190,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn của nhiều thương hiệu cũng được mua vào và bán ra quanh mức này.

Tại Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng cho phép khách mua tối đa 5 lượng vàng nhưng phần lớn được trả vàng theo giấy hẹn. Với các giao dịch nhỏ từ 1 chỉ, khách hàng có thể nhận vàng ngay tại quầy.

Cửa hàng Phú Quý vẫn duy trì bán vàng cho khách nhưng đã ngừng giao dịch bạc từ khá sớm trong buổi sáng. Bảo Tín Mạnh Hải mới chỉ mở bán sản phẩm vàng 0,1 chỉ.

Các chuyên gia tài chính cho rằng biến động của giá vàng trong nước thời gian gần đây vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến của thị trường quốc tế, đặc biệt là các yếu tố như lãi suất, địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân cần theo dõi sát diễn biến giá vàng và cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các giao dịch lớn, tránh tâm lý mua bán theo đám đông.

Ngồi ăn sáng trên vỉa hè, xếp sẵn mũ bảo hiểm, dép chờ tới lượt mua vàng

Ghi nhận của PV.VietNamNet tại TPHCM trong ngày 4/3 cho thấy, hình ảnh người dân xếp hàng chờ đợi mua vàng vẫn tiếp diễn.

Dòng người xếp hàng dài để mua bán vàng.

Tại cửa hàng vàng của Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định), lúc 6h, đã có khoảng vài chục người xếp hàng sẵn, chờ đợi tiệm vàng mở cửa để thực hiện giao dịch. Mi Hồng quy định thời gian làm việc bắt đầu từ 8h, nên những vị khách kiên nhẫn này phải chờ thêm ít nhất khoảng 2 tiếng mới được vào giao dịch.

Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) ở phường Bàn Cờ. Dòng người chờ đợi vào SJC mua vàng nhẫn cũng có mặt từ sáng sớm và xếp hàng sẵn trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khách hàng được chia làm hai hàng với các hình thức thanh toán khác nhau là: Tiền mặt và chuyển khoản.

Do tới SJC từ sớm nên nhiều người còn chưa kịp ăn sáng. Khi đi ăn sáng, họ giữ chỗ trong hàng bằng cách đặt dép hoặc mũ bảo hiểm... xuống đất để đánh dấu vị trí của mình. Người dân cũng chấp nhận ngồi ăn sáng ngay tại chỗ để không bị mất lượt xếp hàng đang có.

Một khách hàng tới mua vàng tại đây cho hay, đối với vàng nhẫn, SJC chỉ cho mua tối đa 1 chỉ/người/ngày. Trong ngày, có khoảng 120 chỉ vàng nhẫn SJC được bán ra, tương đương có khoảng 120 người được mua vàng nhẫn.

Đối với vàng miếng SJC, người dân phải đăng ký mua bằng hình thức trực tuyến và mỗi người được mua tối đa 1 lượng.

Bà Trần Thu Vân (phường An Khánh) cho biết, bà sử dụng tiền lương hưu và tiền cho thuê nhà để mua vàng tích luỹ. Trung bình, bà mua được 2 chỉ vàng nhẫn/tháng và việc mua vàng này đã kéo dài được hơn 2 năm nay.

"Vàng đang giảm nên tôi tranh thủ mua vào. Tôi luôn nghĩ vàng là của để dành lâu dài cho con, cháu chứ không phải kiểu nay mua rồi mai lại bán", bà Nguyễn Phượng (phường Xuân Hoà) trả lời khi được hỏi về mục đích mua vàng của mình.

Cũng theo bà Phượng, việc xếp hàng mua vàng làm tài sản tích luỹ không có gì là xấu. Nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng và người dân thấy có lợi thì họ sẽ tự động tìm đến các kênh này để gia tăng giá trị tài sản.