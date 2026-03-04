Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Bầu Đức gom cổ phiếu

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Đoàn Nguyên Đức sẽ chi khoảng 76 tỷ đồng để mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Nếu giao dịch thành công, bầu Đức sẽ nâng sở hữu ở Hoàng Anh Gia Lai lên 24,45% vốn điều lệ.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bầu Đức vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 9/3-7/4 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, bầu Đức sẽ tăng sở hữu cổ phần HAG từ hơn 304,95 triệu cổ phiếu (24,06% vốn điều lệ) lên hơn 309,95 triệu cổ phiếu (24,45% vốn điều lệ HAG). Ước tính, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 76 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

tp-1.jpg
Bầu Đức đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Ảnh: Lý Thành Tâm.

Vào ngày 6/3, HAG sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/3. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền biểu quyết.

Quý IV/2025, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 1.838 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV vẫn đạt 931 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế năm 2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và thiết lập mức cao kỷ lục kể từ khi HAGL đi vào hoạt động.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tiền và các khoản tương đương tiền HAG đạt gần 680 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cuối năm 2024. Tổng tài sản ngắn hạn đạt 8.802 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 7.292 tỷ đồng, còn hàng tồn kho ở mức 753 tỷ đồng.

Sau 10 năm tái cơ cấu, từ 36.000 tỷ đồng nợ vay, HAG hiện chỉ còn nợ khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng tổng tài sản rất "đẹp". Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu từ mức trên 2 lần nay chỉ còn 0,4 lần. Tài sản đảm bảo tăng lên rất nhiều. Từ chỗ lỗ lũy kế ngàn tỷ, bầu Đức giờ đây tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng/năm và khẳng định con số này là “trong tầm tay”. Tham vọng xa hơn là 5.000 tỷ, thậm chí 10.000 tỷ đồng/năm trong tương lai.

Duy Quang
#bầu Đức gom cổ phiếu #bầu Đức #gom cổ phiếu #cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai #cổ phiếu #Hoàng Anh Gia Lai #ông Đoàn Nguyên Đức #cổ phiếu HAG #Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục