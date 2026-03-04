FujiMart Việt Nam tổ chức 'Đại tiệc Canada' - Cá là đã!

Từ 1-3 đến 17-3, FujiMart cùng Đại sứ quán Canada trân trọng giới thiệu lễ hội nông sản nhập khẩu chính ngạch, mang tinh hoa ẩm thực “Xứ sở lá phong” tới người tiêu dùng Việt Nam.

“Đại tiệc Canada” tại FujiMart diễn ra từ ngày 1-3 đến ngày 17-3 giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc từ “Xứ sở lá phong”.

Hệ thống siêu thị FujiMart Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức khai mạc "Đại tiệc Canada - Cá là đã!" để giới thiệu và khuyến mại các mặt hàng nông sản nổi tiếng từ “Xứ sở lá phong”. Chương trình diễn ra từ ngày 1-3 đến hết ngày 17-3 trên toàn hệ thống FujiMart, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc với các sản phẩm ngon lành đặc biệt, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng Bắc Mỹ.

Sự hiện diện của Đại sứ quán Canada không chỉ là bảo chứng cho nguồn gốc xuất xứ mà còn khẳng định cam kết của FujiMart trong việc mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chất lượng cao nhất thế giới.

Thịt bò Canada - hương vị đẳng cấp từ đồng cỏ tự nhiên

Thịt bò vốn là nguồn dinh dưỡng dồi dào bởi đặc tính giàu sắt, kẽm và các vitamin thiết yếu. Trong đa dạng loại bò nhập khẩu trên thị trường hiện nay, thịt bò Canada đang chiếm được sự yêu thích từ đông đảo người tiêu dùng Việt Nam bởi chất lượng cao và mức giá cạnh tranh.

Thịt bò Canada “AAA” thượng hạng được FujiMart giới thiệu với mức giá dễ tiếp cận trong dịp đại tiệc này.

Ông Albert Eringfeld, Giám đốc Phát triển thị trường xuất khẩu của Hiệp hội Thịt bò Canada chia sẻ trên Taste Of Canada năm 2023 rằng: “Việc chăn nuôi bằng lúa mạch, ngô và lúa mì - trong vài tháng cuối vụ - góp phần tạo nên thịt bò có vân mỡ đẹp, chắc với mỡ trắng mịn, mang đến hương vị, kết cấu và mùi thơm đặc trưng. Các nhà lai tạo Canada lựa chọn chăn nuôi giống bò Bos Taurus hoàn hảo cho khí hậu mát mẻ, để có sự kết hợp tốt nhất giữa đặc điểm cơ bắp và chất lượng thịt. Vì Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới (về diện tích), đàn gia súc cũng được hưởng nguồn nước sạch và không khí trong lành, kết hợp với đồng cỏ tự nhiên rộng lớn”.

Trong “Đại tiệc Canada”, FujiMart giới thiệu những phần thịt bò ngon, dễ chế biến, đi kèm với mức ưu đãi đặc biệt. Trong đó, đa số dòng ba chỉ, lõi vai và bắp bò đạt thang điểm “AAA”, cấp cao thứ 2 trong 4 mức độ đánh giá thịt bò Canada, chỉ đứng sau mức “Prime” - thường dành cho nhà hàng 5 sao. Tại hạng “AAA”, thịt bò sẽ có lượng vân mỡ ở mức nhỏ nhưng phân bổ đều khắp miếng thịt; được lấy từ những con bò trẻ tuổi (thường dưới 30 tháng tuổi); màu thịt đỏ tươi; mỡ có màu trắng tinh hoặc hơi ngả kem.

Thịt bò Canada “AAA” là nguyên liệu lý tưởng cho món Steak bởi độ vân mỡ vừa đủ để thịt không bị khô khi áp chảo. Loại thịt này an toàn tuyệt đối vì được kiểm soát bởi hệ thống phân hạng nghiêm ngặt nhất thế giới về an toàn thực phẩm. Hơn hết, dòng thịt bò “AAA” có chất lượng gần tương đương “Prime” nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều.

Táo tươi và Nông sản đặc sắc từ Canada - sự ngọt ngào từ xứ lạnh

Trong dịp này, Đại sứ quán Canada cũng trân trọng giới thiệu thêm các dòng táo tươi, chú trọng đặc biệt về độ giòn và vị ngọt tự nhiên. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù, táo Ambrosia Canada luôn giữ được độ mọng, giòn ngọt và hương thơm nhẹ nhàng. Từng quả táo nhập khẩu Canada tại FujiMart đều được đảm bảo sạch 100%, không chất bảo quản gây hại, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Bên cạnh thực phẩm tươi sống, “Đại tiệc Canada” diễn ra từ 1-3 đến 17-3 tại FujiMart còn là nơi hội tụ của các mặt hàng tiêu dùng cao cấp như: quả nam việt quất, thanh Granola hạt điều, yến mạch và socola. Tất cả sản phẩm đều có mức chiết khấu hấp dẫn, từ 13% đến 34%.

Đa dạng nông sản từ “Xứ sở lá phong” được FujiMart trao đến tay người tiêu dùng Việt, đi kèm với ưu đãi lên tới 34%.

Danh sách sản phẩm nổi bật:

STT

Sản phẩm tiêu biểu

Giá ưu đãi

Mức

chiết khấu

Đơn vị tính

1

Thịt ba chỉ bò Canada AAA cuộn

158,000 VNĐ

Giảm 13%

500g

2

Thịt lõi vai bò Canada AAA steak

169,000 VNĐ

Giảm 13%

500g

3

Thịt bắp bò Canada

120,000 VNĐ

Giảm 14%

300g

4

Nam Việt Quất 12 Dan On

64,000 VNĐ

Giảm 20%

150g

5

Thanh Granola hạt điều 12 Dan On

88,000 VNĐ

Giảm 20%

30g

6

Socola sữa - đen bọc hạnh nhân Dan On

92,000 VNĐ

Giảm 20%

170g

7

Táo Ambrosia Canada size 64 - 72

125,900 VNĐ

Giảm 24%

1 Kg

8

Yến mạch xay 12 Dan On

79,000 VNĐ

Giảm 34%

1 Kg



Lời khẳng định từ các đối tác chiến lược

Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng FujiMart để giới thiệu những mặt hàng tốt nhất của nông nghiệp Canada. Mỗi sản phẩm có mặt tại lễ hội hôm nay đều là đại diện cho sự tận tâm của những người nông dân Canada và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe mà chúng tôi luôn tự hào."

Về phía FujiMart, đại diện hệ thống siêu thị cũng nhấn mạnh, sự hợp tác này giúp siêu thị hiện thực hóa sứ mệnh "Fresh Everyday" - mang sự tươi ngon mỗi ngày đến cho khách hàng thông qua những sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, minh bạch về nguồn gốc.

Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng không chỉ có cơ hội mua sắm sản phẩm giá tốt, mà còn được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động với gian hàng dùng thử (sampling) để thưởng thức thịt bò Canada AAA, hoa quả, các loại hạt và bánh kẹo.

FujiMart là hệ thống siêu thị kết nối tinh hoa vận hành của Nhật Bản với thị trường Việt Nam. Siêu thị cam kết cung cấp thực phẩm tươi sống, an toàn và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, tạo nên không gian mua sắm ấm cúng và tiện lợi cho mọi gia đình.

Mọi thông tin chi tiết về ưu đãi hàng tháng của FujiMart, khách hàng tham khảo tại website https://fujimart.vn.