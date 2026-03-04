Kiến nghị 'nắn' đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Quảng Ngãi

TPO - Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để tránh khu tái định cư dự án cao tốc trước đó, Bộ Xây dựng cho biết sẽ yêu cầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng, khu tái định cư Đồng Mốc (thuộc tổ dân phố Lộ Bàn, phường Đức Phổ) là nơi đã được đầu tư hạ tầng và nhà ở kiên cố. Đây là khu vực dành cho những người dân thuộc diện di dời để nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tuy nhiên, quy hoạch hướng tuyến hiện tại của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam lại đang trùng với khu tái định cư này. Đứng trước nguy cơ đổi chỗ ở lần nữa, cử tri đã kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh hướng tuyến để tránh khu tái định cư Đồng Mốc, hoặc cần có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hộ dân phải "tái định cư lần hai" để họ an tâm ổn định cuộc sống.

Một khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VGP.

Phản hồi kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho biết siêu dự án đang trong giai đoạn triển khai quyết liệt sau khi được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương. Hiện tại, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long - đơn vị vừa tiếp nhận vai trò Chủ đầu tư từ Ban QLDA Đường sắt - đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Xây dựng khẳng định sau khi chọn được nhà tư vấn, Bộ sẽ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo sát sao quá trình khảo sát. Cụ thể, tư vấn phải nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, địa vật nơi dự án đi qua để đảm bảo tối ưu nhất hướng tuyến, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, các khu di tích lịch sử và tâm linh. Việc lựa chọn hướng tuyến cũng phải đáp ứng khả năng kết nối giao thông khu vực nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

Về chính sách đền bù, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 265/2025/QH15 (tháng 12/2025), cho phép tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành các dự án độc lập. Nguồn vốn sẽ được bố trí từ ngân sách trung ương và địa phương, giao cho các địa phương chủ động tổ chức thực hiện mà không phải lập chủ trương đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến khởi công ngay trong năm nay. Ảnh minh họa: Xinhua.

Nhằm đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng đã giao Ban QLDA Thăng Long kế thừa toàn bộ kết quả nghiên cứu trước đó để rút ngắn thời gian chuẩn bị. Ban Chỉ đạo triển khai dự án cũng đã được thành lập do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng (hơn 67 tỷ USD), sử dụng vốn đầu tư công. Tuyến đường dài hơn 1.540 km, kết nối từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố.

Tuyến đường dự án sẽ được xây dựng mới hoàn toàn với tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế trên 300 km/h, chủ yếu vận chuyển hành khách, phục vụ lưỡng dụng quốc phòng, an ninh và có thể chở hàng hóa khi cần thiết. Theo kế hoạch, siêu dự án này đặt mục tiêu khởi công ngay trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.