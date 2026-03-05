Giá vàng tiếp đà giảm mạnh

TPO - Sáng nay (5/3), giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 184 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 184,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 3 ngày qua, vàng miếng giảm gần 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm liên tiếp những ngày qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.162 USD/ounce, giảm 9 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 163 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc tăng trở lại. Chiều qua, bạc thỏi Phú Quý 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 88 triệu đồng/kg, tăng 5 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat 86 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 83 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank 25.974 - 26.304 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD bất ngờ tăng mạnh trở lại. Theo đó, giá USD quanh mức 26.830 - 26.880 đồng/USD mua - bán.