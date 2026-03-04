Nơm nớp việc tăng thuế nhập khẩu toàn cầu của Mỹ

TPO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời lên 15% ngay trong tuần này, đồng thời dự đoán hệ thống thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ quay trở lại mức cũ trong khoảng 5 tháng tới.

Phát biểu trên chương trình Squawk Box của CNBC ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mức thuế nhập khẩu toàn cầu 15% mà Tổng thống Donald Trump công bố gần đây sớm được triển khai.

“Điều đó có lẽ sẽ diễn ra vào tuần này”, ông Bessent nói khi được hỏi về thời điểm Washington nâng thuế nhập khẩu toàn cầu từ mức hiện tại 10% lên 15%.

Các mức thuế này được áp dụng theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép chính phủ Mỹ áp thuế nhập khẩu tạm thời trong tối đa 150 ngày nếu Quốc hội không thông qua việc gia hạn.

Trong khoảng thời gian 150 ngày này, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Bộ Thương mại sẽ tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến thương mại để làm cơ sở áp dụng các biện pháp thuế quan lâu dài.

“Trong vòng 150 ngày, chúng ta sẽ thấy các nghiên cứu từ USTR về Mục 301 và các mức thuế theo Mục 232 từ Bộ Thương mại”, ông nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói về khả năng Mỹ tăng thuế nhập khẩu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, khi các quy trình pháp lý hoàn tất, hệ thống thuế quan của chính quyền Trump có thể được khôi phục gần như hoàn toàn.

“Tôi tin chắc rằng mức thuế quan sẽ trở lại mức cũ trong vòng 5 tháng”, ông Bessent nói và cho rằng đây là “những khẳng định rất đáng tin cậy”, chính quyền Mỹ đang tái cấu trúc chương trình thuế quan dựa trên các cơ sở pháp lý mạnh hơn nhằm tránh các thách thức tại tòa án.

“Họ đã vượt qua hơn 4.000 vụ kiện tụng. Họ hành động chậm hơn, nhưng mạnh mẽ hơn”, ông Bessent nói.

Theo Reuters, mức thuế mới được ông Trump công bố vào cuối tháng 2 sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế toàn cầu trước đó được áp đặt theo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Ông Trump từng đơn phương áp đặt hàng loạt thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia bằng cách viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), dù không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền sử dụng IEEPA để áp đặt các mức thuế quan rộng rãi đối với hầu hết quốc gia.

Chỉ vài giờ sau phán quyết, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế nhập khẩu toàn cầu 10% dựa trên cơ sở pháp lý khác. Một ngày sau đó, ông tuyên bố sẽ nâng mức thuế này lên 15% và nói rằng biện pháp sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”.

Tuy nhiên trên thực tế, khi chính sách bắt đầu được triển khai, mức thuế áp dụng vẫn là 10%.

Theo Reuters, việc Washington tái thiết hệ thống thuế quan có thể giúp chính quyền Trump duy trì chính sách thương mại cứng rắn với nhiều đối tác kinh tế lớn, bất chấp các tranh cãi pháp lý trước đó.