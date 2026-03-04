Mỹ sắp áp dụng biện pháp mạnh 'khơi thông' vịnh Ba Tư?

TPO - Washington đang triển khai loạt biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua vịnh Ba Tư không bị gián đoạn khi xung đột Trung Đông leo thang. Chính phủ Mỹ để ngỏ khả năng hải quân hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.

Phát biểu trên CNBC ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sớm công bố thêm nhiều biện pháp bảo đảm hoạt động vận chuyển năng lượng qua vịnh Ba Tư không bị gián đoạn.

Theo ông Bessent, bước đi đầu tiên đã được triển khai khi chính phủ Mỹ thông báo Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp các gói bảo hiểm cho tàu chở dầu và tàu hàng hoạt động trong khu vực Vùng Vịnh.

“Chúng tôi sẽ có thêm loạt thông báo nữa. Thực tế việc này đã bắt đầu từ hôm qua (3/3), khi chúng tôi nói rằng DFC sẽ cung cấp bảo hiểm cho cả tàu dầu lẫn tàu hàng hoạt động quanh Vùng Vịnh vào cuối tuần này”, ông Bessent nói.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng sử dụng cả công cụ tài chính lẫn biện pháp quân sự để bảo vệ hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua các tuyến hàng hải chiến lược.

“Chính phủ Mỹ sẽ can thiệp. Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ đảm bảo hành lang an toàn qua các eo biển để các tàu chở dầu có thể di chuyển”, ông Bessent nói.

Căng thẳng địa chính trị đã lập tức phản ánh vào thị trường năng lượng. Trong tuần này, giá dầu thô Mỹ WTI tăng khoảng 11%, lên 74,62 USD/thùng. Tính từ đầu năm 2026, mức tăng đã lên tới khoảng 30%.

Giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng và gây gián đoạn lâu dài đối với nguồn cung dầu và khí đốt của khu vực. Một số chiến lược gia hàng hóa tại Phố Wall thậm chí cảnh báo giá dầu có thể vượt mốc 100 USD/thùng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng thị trường năng lượng hiện vẫn đang ở trạng thái tương đối ổn định. Theo ông, các biến động vừa qua phần lớn đã được thị trường dự báo từ trước.

“Đây là một sự kiện địa chính trị đã được lường trước. Thị trường dầu thô đã biến động đáng kể trong hai tháng qua và hiện nguồn cung vẫn khá dồi dào”, ông Bessent nói và cho biết chính phủ Mỹ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các quốc gia sản xuất năng lượng thông qua Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Ngoài ra, quy mô lớn của các kho dự trữ dầu chiến lược trên toàn cầu cũng là yếu tố giúp giảm bớt nguy cơ xảy ra cú sốc nguồn cung.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Washington hiện ở vị thế thuận lợi hơn nhiều so với thời điểm đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine. Sản lượng dầu và khí tự nhiên của Mỹ đang ở mức kỷ lục, đồng thời nước này ngày càng củng cố vai trò là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Động thái này được xem là nỗ lực của Washington nhằm giảm bớt rủi ro đối với các hãng vận tải biển, trong bối cảnh phí bảo hiểm chiến tranh tăng vọt vì xung đột tại Trung Đông.

Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết. Ông Trump ra lệnh cho DFC cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại khu vực vịnh Ba Tư.

Đây là một trong những bước đi quyết liệt nhất của chính quyền Washington nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.