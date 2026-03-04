Tình báo Mỹ nói Iran tích 6.000 quả thủy lôi, có thể đe dọa eo biển Hormuz

TPO - Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công lớn nhất nhằm vào Iran trong nhiều thập kỷ, việc Tehran gây gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển này đã khiến thị trường chao đảo và hoạt động thương mại bị đình trệ.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và sẽ tấn công các tàu đi qua

Giá dầu đã tăng mạnh và các nhà phân tích dự đoán giá sẽ tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông gây sức ép lên nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Hơn 20 triệu thùng dầu thô, khí hóa lỏng và nhiên liệu được vận qua eo biển này mỗi ngày trong năm 2025, theo dữ liệu từ hãng phân tích Vortexa.

Các thành viên OPEC gồm Ả-rập Xê-út, Iran, UAE, Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này, chủ yếu sang châu Á.

Qatar, một trong những nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, vận chuyển gần như toàn bộ LNG của họ qua eo biển Hormuz.

Hoạt động vận tải qua eo biển giữa Iran và Oman đã gần như tê liệt, từ khi Iran tấn công ồ ạt để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Hình ảnh vệ tinh từ các hệ thống theo dõi tàu chở dầu cho thấy nhiều tàu ùn ứ gần những cảng lớn như Fujairah ở UAE và không di chuyển qua Hormuz.

Tàu hàng mang cờ Mỹ Stena Imperative bị hư hại do “tác động từ trên không”, khi đang neo đậu tại Trung Đông. Một công nhân xưởng tàu đã thiệt mạng trong vụ việc, Crowley – đơn vị quản lý tàu, cho biết.

Ngày 1/3, một vật thể bay đánh trúng tàu MKD VYOM treo cờ Quần đảo Marshall khi tàu đang di chuyển ngoài khơi Oman, khiến một thuyền viên thiệt mạng. Hai tàu chở dầu khác cũng bị hư hại.

Cũng trong ngày 1/3, một vật thể bay đã đánh trúng tàu chở nhiên liệu Hercules Star treo cờ Gibraltar ngoài khơi UAE. Con tàu đã quay trở lại khu neo đậu tại Dubai và toàn bộ thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Ngoài các cuộc tấn công trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái, Iran có thể triển khai thủy lôi tại eo biển.

Tình báo Mỹ ước tính Iran đã tích trữ tới 6.000 quả thủy lôi, bao gồm thủy lôi trôi nổi, thủy lôi bám thân tàu, thủy lôi đáy biển và thủy lôi neo cố định.

“Thủy lôi nổi và thủy lôi hải quân tạo ra mối đe dọa bất đối xứng nghiêm trọng tại những vùng biển chật hẹp này, đặc biệt là tại các tuyến vận tải hẹp của eo biển Hormuz, nơi nước nông và vị trí ven biển của Iran cho phép triển khai nhanh chóng từ tàu tấn công tốc độ cao, tàu ngầm hoặc các nền tảng khác”, Scarlett Suarez, chuyên gia phân tích tình báo cấp cao tại công ty tình báo rủi ro hàng hải và an ninh mạng Dryad Global có trụ sở tại Anh, cho biết.

“Mặc dù chưa có hoạt động rải mìn quy mô lớn hoặc xác nhận phát hiện thủy lôi nào được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng hiện nay, các mối đe dọa dai dẳng và khả năng sử dụng một phần hoặc có chọn lọc vẫn là điều có thể xảy ra”, bà Suarez nhận định.