Sau đòn phủ đầu, Israel tuyên bố mọi lãnh tụ mới của Iran đều trong tầm ngắm

TPO - Israel ngày 4/3 cảnh báo, bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào được các giáo sĩ Iran bổ nhiệm đều sẽ bị coi là “mục tiêu cần phải loại bỏ”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Iran đang tập trung chọn người kế nhiệm cố lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei.

Người dân Iran tưởng nhớ Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

“Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được Iran bổ nhiệm đều sẽ được coi là mục tiêu cần phải loại bỏ. Thủ tướng và tôi đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp cần thiết như một phần không thể thiếu trong các mục tiêu của chiến dịch”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - cho biết.

“Không cần biết tên người kế nhiệm là gì, hay ông ấy trốn ở đâu”, ông Katz nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động toàn lực, cùng với các đối tác Mỹ”.

Một hội đồng gồm các giáo sĩ cấp cao được bầu chọn đang họp trực tuyến để chọn ra một Lãnh tụ Tối cao mới, sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Các cuộc họp buộc phải diễn ra theo hình thức trực tuyến, vì các giáo sĩ không thể nhóm họp trực tiếp tại Qom - một trong những thành phố linh thiêng của Iran - sau khi Israel ném bom khu phức hợp của họ.

Vụ tấn công, được Israel xác nhận hôm 3/3, có tác động mạnh mẽ về mặt biểu tượng và ý nghĩa thực tiễn.

Theo CNN, khu phức hợp bị tấn công là trụ sở của Hội đồng Chuyên gia, một nhóm gồm 88 giáo sĩ cấp cao được người dân Iran bầu chọn 8 năm/lần. Họ chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh tụ tối cao mới để kế nhiệm ông Khamenei.

Đại giáo chủ Khamenei chưa chính thức tuyên bố người kế nhiệm. Con trai ông, Mojtaba Khamenei, nằm trong số ít các giáo sĩ được cho là người kế nhiệm tiềm năng. Nhưng hiện không rõ ông Mojtaba Khamenei đang ở đâu.

Thành phố Qom mang đậm tính biểu tượng, được coi là một thành phố linh thiêng, là nơi tọa lạc của trường dòng Shia lớn nhất và nổi tiếng nhất Iran. Đại giáo chủ Ali Khamenei từng theo học tại trường dòng Qom, cũng như một số cựu tổng thống Iran, biến nơi đây thành một trung tâm tôn giáo quan trọng có mối liên hệ mật thiết với các giáo sĩ.

Thành phố này cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Iran năm 1979 - cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ và tạo ra nền Cộng hòa Hồi giáo hiện nay.