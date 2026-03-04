Tình tiết mới vụ Kuwait bắn nhầm ba máy bay chiến đấu Mỹ

TPO - Tờ Wall Street Journal ngày 3/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, một máy bay chiến đấu F/A-18 của Kuwait là nguyên nhân khiến phòng không nước này bắn nhầm ba máy bay F-15 của Mỹ hôm 1/3.

Một phi công máy bay F/A-18 của Kuwait được cho là đã phóng 3 tên lửa về phía máy bay Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) từ chối bình luận về vai trò của các máy bay Kuwait. “Sẽ không thích hợp để bình luận vì vụ việc đang được điều tra”, Đại tá Hải quân Tim Hawkins nói.

Quân đội Kuwait sử dụng cả máy bay F/A-18 và Eurofighter Typhoon.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 2/3 xác nhận, ba máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ đã gặp nạn trong không phận Kuwait do sự cố bắn nhầm.

“Trong lúc giao tranh quyết liệt, với các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm”, trích thông báo.

Cả sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn.

Máy bay F-15 của Mỹ rơi sau khi bị bắn nhầm. (Nguồn: RT)

Cũng trong ngày 3/3, Kuwait cho biết, hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran.

Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đến thời điểm hiện tại, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các quốc gia Trung Đông, trong đó có Kuwait.

Sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Iran vào căn cứ quân sự ở Kuwait hôm 1/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã xác nhận. Trong khi người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố hệ thống phòng thủ của căn cứ đã bị xuyên thủng bởi một quả đạn duy nhất, các báo cáo truyền thông cho thấy căn cứ này thiếu các công sự kiên cố nào và khả năng phòng không.

Ba quan chức quân đội Mỹ giấu tên có thông tin trực tiếp về vụ việc nói với CBS News, rằng trung tâm tác chiến thực chất là một văn phòng tạm bợ, bao quanh bởi rào chắn bê tông cốt thép. Mặc dù hàng rào này có thể bảo vệ căn cứ khỏi mảnh đạn, hỏa lực súng bộ binh, nhưng không giúp ích gì trước các cuộc tấn công từ trên không.

Căn cứ của Mỹ ở Kuwait được cho là đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái cảm tử. Một số nguồn tin khẳng định, cơ sở này không có phương tiện để đánh chặn máy bay không người lái hoặc các loại vũ khí khác.

Hai nguồn tin khác cũng nói rằng, họ không nhớ đã nghe thấy còi báo động từ các hệ thống được thiết kế để phát hiện các vật thể bay tới.