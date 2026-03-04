Mỹ tuyên bố bắn trúng tàu ngầm Iran

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 17 tàu chiến Iran trong chiến dịch quân sự nhằm vào nước này, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông cho biết.

Đô đốc Brad Cooper. (Ảnh: Reuters)

“Nói một cách đơn giản, chúng tôi đang tập trung phá hủy những thứ có thể bắn vào chúng tôi”, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói trong thông điệp được đăng tải trên X hôm 3/3, đề cập đến các cuộc tấn công “chính xác không gặp kháng cự” của máy bay ném bom B-2 và B-1.

“Chúng tôi cũng đang đánh chìm hải quân Iran, toàn bộ hải quân”, ông nói thêm. “Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy 17 tàu chiến Iran. Tàu ngầm hoạt động mạnh nhất của Iran hiện đã bị thủng một lỗ ở mạn tàu”.

“Hiện không còn một con tàu nào của Iran hoạt động ở Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz hay Vịnh Oman”, ông Cooper nói. “Và chúng tôi sẽ không dừng lại”.

Những bình luận của ông Cooper được đưa ra bốn ngày sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, được gọi là Chiến dịch Epic Fury, bắt đầu. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, việc phá hủy hải quân Iran là mục tiêu chính của chiến dịch.

Theo ông Cooper, có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ và hơn 200 máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ này, và các cuộc tấn công đang diễn ra liên tục 24/7.

“24 giờ đầu tiên của chiến dịch này có quy mô gần gấp đôi so với ngày đầu tiên của các cuộc tấn công dữ dội vào Iraq năm 2003”.

“Chúng tôi đã tấn công gần 2.000 mục tiêu với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran”, Đô đốc Brad Cooper nói.

Để trả đũa các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái, ông Cooper cho biết. Tuy nhiên, ông nói rằng “khả năng tấn công của Tehran đang giảm dần”.