Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ tuyên bố bắn trúng tàu ngầm Iran

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 17 tàu chiến Iran trong chiến dịch quân sự nhằm vào nước này, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông cho biết.

69a77a765ae35edec92d5809.jpg
Đô đốc Brad Cooper. (Ảnh: Reuters)

“Nói một cách đơn giản, chúng tôi đang tập trung phá hủy những thứ có thể bắn vào chúng tôi”, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói trong thông điệp được đăng tải trên X hôm 3/3, đề cập đến các cuộc tấn công “chính xác không gặp kháng cự” của máy bay ném bom B-2 và B-1.

“Chúng tôi cũng đang đánh chìm hải quân Iran, toàn bộ hải quân”, ông nói thêm. “Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy 17 tàu chiến Iran. Tàu ngầm hoạt động mạnh nhất của Iran hiện đã bị thủng một lỗ ở mạn tàu”.

“Hiện không còn một con tàu nào của Iran hoạt động ở Vịnh Ba Tư, Eo biển Hormuz hay Vịnh Oman”, ông Cooper nói. “Và chúng tôi sẽ không dừng lại”.

Những bình luận của ông Cooper được đưa ra bốn ngày sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, được gọi là Chiến dịch Epic Fury, bắt đầu. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, việc phá hủy hải quân Iran là mục tiêu chính của chiến dịch.

Theo ông Cooper, có hơn 50.000 binh sĩ Mỹ và hơn 200 máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ này, và các cuộc tấn công đang diễn ra liên tục 24/7.

“24 giờ đầu tiên của chiến dịch này có quy mô gần gấp đôi so với ngày đầu tiên của các cuộc tấn công dữ dội vào Iraq năm 2003”.

“Chúng tôi đã tấn công gần 2.000 mục tiêu với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran”, Đô đốc Brad Cooper nói.

Để trả đũa các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái, ông Cooper cho biết. Tuy nhiên, ông nói rằng “khả năng tấn công của Tehran đang giảm dần”.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông #máy bay không người lái #tàu chiến #tàu ngầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục