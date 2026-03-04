Iran đòi công lý cho 165 nữ sinh thiệt mạng trong vụ không kích, khẳng định kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

TPO - Đại sứ Iran tại Nga, ông Kazem Jalali, hôm nay 4/3 tuyên bố, những binh sĩ Israel chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa nhằm vào các trường tiểu học tại Minab và Lamerd khiến 165 nữ sinh thiệt mạng sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự ở cấp độ quốc tế.

Theo nhà ngoại giao Iran, nhiều nạn nhân là học sinh trường tiểu học dành cho nữ sinh “Shajare Taiba” ở thành phố Minab.

Phát biểu với hãng tin Nga TASS, ông Jalali nhấn mạnh, các cuộc pháo kích vào khu dân cư, đặc biệt là vào cơ sở giáo dục, là “vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế”.

Ông Jalali viện dẫn Công ước Geneva lần thứ tư và Nghị định thư bổ sung thứ nhất, cho rằng việc không phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự cấu thành tội ác chiến tranh và kéo theo trách nhiệm hình sự quốc tế đối với cả người ra lệnh lẫn người trực tiếp thực hiện.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi vụ tấn công trường nữ sinh ở Minab là “một cuộc thảm sát” và “tội ác chiến tranh”, đồng thời tuyên bố Tehran có quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế.

Ngày 3/3/2026 tại Minab, Iran, những người đưa tang cầm bức chân dung các em học sinh trong lễ tang dành cho những đứa trẻ thiệt mạng sau khi một trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan của Iran bị Mỹ và Israel không kích. Ảnh: Anadolu.

Iran nói hơn 680 binh sĩ Mỹ và Israel thương vong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4/3 thông báo, hơn 680 binh sĩ Mỹ và Israel đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hôm 28/2, trang tin Nga News.ru đưa tin. Thông tin được hãng Fars dẫn lại từ tuyên bố của bộ phận truyền thông IRGC, dựa trên dữ liệu tình báo và theo dõi thực địa. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó chỉ xác nhận 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. IRGC cũng tuyên bố đã tấn công thành công một tàu chiến Mỹ, trong đó có một tàu khu trục và một tàu hỗ trợ hoạt động tại Ấn Độ Dương. Ngoài ra, Tehran khẳng định đã bắn rơi một máy bay tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ trên bầu trời Kuwait, song phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này và cũng không công bố tình trạng phi công. Iran còn tuyên bố đã phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD thứ hai của Mỹ, sau khi một tổ hợp khác bị tuyên bố đánh trúng tại căn cứ Al-Ruwais ở UAE hôm 2/3. Những tuyên bố này hiện chưa được Washington xác nhận độc lập.

Hàng ngàn người Iran, bao gồm gia đình nạn nhân và các quan chức, tham dự lễ tang. Ảnh: Anadolu.

Tehran tuyên bố “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz

Phó tư lệnh hải quân IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, ngày 4/3 tuyên bố, Iran đã chính thức phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Theo ông Akbarzadeh, mọi hoạt động của tàu chở dầu, tàu thương mại và tàu cá qua eo biển hiện “không thể thực hiện được” do khu vực này nằm dưới “sự kiểm soát hoàn toàn của hải quân IRGC”. Ông còn cho rằng, hơn 10 tàu chở dầu đã bị phá hủy, nhưng không nêu rõ danh tính hay quốc tịch các tàu này.

Trước đó, Lầu Năm Góc khẳng định, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho hàng hải quốc tế và cho rằng các tuyên bố phong tỏa của Iran chỉ mang tính đe dọa. Eo biển này là tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có nguy cơ gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng và tài chính quốc tế.

Tạp chí The European Conservative nhận định, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm gia tăng rủi ro nghiêm trọng đối với các dòng chảy năng lượng toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến châu Âu trong bối cảnh an ninh nguồn cung vốn đã mong manh.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang đặt ra nguy cơ khủng hoảng năng lượng mới, khi các tuyên bố trái ngược từ Tehran và Washington khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng gián đoạn kéo dài tại một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới.