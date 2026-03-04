Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ: Iran từng tuyên bố có khả năng chế tạo 11 quả bom hạt nhân

Quỳnh Như

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff, cho biết các đại diện của Iran từng nói trong các cuộc đàm phán rằng họ có thể chế tạo 11 quả bom hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết: "Trong cuộc gặp đầu tiên, hai nhà đàm phán Iran đã nói thẳng với chúng tôi và không hề do dự rằng, họ kiểm soát 460 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, và họ hiểu rõ lượng vật liệu đó có thể được sử dụng để chế tạo 11 quả bom hạt nhân".

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh lập trường của Washington rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ trong các đợt không kích trước đó. Theo ông, điều này đồng nghĩa Tehran không còn đủ hạ tầng cần thiết để chuyển lượng uranium nói trên thành vũ khí.

8d112b2b-efef-495d-8645-57522228979b-1.jpg
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff.

Đặc phái viên nói thêm rằng, phía Iran "tự hào" vì đã né tránh được các cơ chế giám sát quốc tế để đạt đến mức độ có thể chế tạo 11 quả bom hạt nhân. Ngoài ra, các nhà đàm phán Iran còn khẳng định họ có "quyền không thể tước bỏ" trong việc làm giàu nhiên liệu hạt nhân.

Theo lời ông Witkoff, phía Mỹ đã đáp lại rằng Tổng thống Trump cũng tin Washington có "quyền bất khả xâm phạm" để ngăn chặn Iran ngay lập tức.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Tổng thống Trump đã cử ông cùng ông Jared Kushner tham gia các cuộc đàm phán với mục tiêu đạt được một thỏa thuận, theo đó Tehran sẽ đồng ý loại bỏ chương trình tên lửa, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, giải tán hạm đội hải quân nhằm đảm bảo tự do hàng hải và ngừng làm giàu uranium.

Tuy nhiên, theo ông Witkoff, ngay từ vòng đàm phán thứ hai, triển vọng đạt được thỏa thuận đã trở nên mong manh. Vòng đàm phán thứ ba được xem là nỗ lực cuối cùng.

"Chúng tôi đã cố gắng đạt được một thỏa thuận công bằng, nhưng điều đó gần như bất khả thi, có lẽ ngay từ cuộc gặp thứ hai. Dù vậy, chúng tôi vẫn quay lại lần thứ ba để thử thêm một lần nữa. Họ muốn chúng tôi báo cáo kết quả tích cực, nhưng thực tế cuộc họp đó không mang lại tín hiệu khả quan", ông Witkoff kết luận.

Times of Israel
#Iran #hạt nhân #đàm phán #Tổng thống Trump #vũ khí #uranium #xung đột #căng thẳng Trung Đông

