Mỹ chuẩn bị gia tăng mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 24 giờ tới

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đang chuẩn bị cho một "sự gia tăng đáng kể" các cuộc tấn công vào Iran trong 24 giờ tới, CNN đưa tin.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran và hiện đang có kế hoạch tiến đến giai đoạn tiếp theo.

"Mỹ đánh giá đợt tấn công đầu tiên đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran và giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung mạnh vào việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và năng lực hải quân của nước này", quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, theo người này, kho dự trữ một số loại tên lửa của Mỹ đang suy giảm, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

tc-517.jpg

Trước đó, ngày 2/3, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đang giành ưu thế trong chiến dịch nhằm vào Iran, song cảnh báo những đợt tấn công quy mô lớn hơn có thể vẫn ở phía trước.

"Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh mạnh. Sóng lớn vẫn chưa diễn ra và nó sẽ sớm xảy ra", Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tiết lộ, nhiệm vụ chính trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran là đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Tổng thống Trump mong muốn Iran đưa ra cam kết dài hạn rằng sẽ không phát triển hay theo đuổi năng lực vũ khí hạt nhân", Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói.

Ông cũng nhấn mạnh, rằng các cơ sở hạt nhân của Iran được xây dựng không chỉ để làm giàu uranium vì mục đích hòa bình như chính quyền Tehran tuyên bố, mà còn tiềm ẩn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #tấn công #quân sự #tên lửa #hải quân #vũ khí

