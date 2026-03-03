Vùng Vịnh chao đảo sau đòn trả đũa của Iran: Lá chắn phòng không có nguy cơ cạn kiệt?

TPO - Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã kéo theo đòn trả đũa diện rộng của Tehran nhằm vào các nước vùng Vịnh có căn cứ Mỹ. Hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại kho vũ khí phòng không sẽ cạn kiệt, buộc các nước phải tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế.

Cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran đã dẫn đến đòn trả đũa của Tehran trên khắp Trung Đông, đặc biệt là nhằm vào các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, đòn tấn công này không chỉ tác động đến các căn cứ Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn vùng Vịnh, khiến người dân ở những quốc gia vốn quen với sự yên bình cảm thấy không khỏi hoang mang.

Tại Kuwait, hệ thống phòng không đã đánh chặn 178 tên lửa đạn đạo và 384 máy bay không người lái mà Iran phóng vào nước này.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), 169 tên lửa trong tổng số 182 tên lửa được phát hiện đã bị đánh chặn, số còn lại rơi xuống biển. Nước này cũng đã đánh chặn 645 máy bay không người lái.

Bahrain đã đánh chặn 70 tên lửa và 76 máy bay không người lái, truyền thông nhà nước đưa tin.

Một công trình ở Bahrain bốc cháy sau vụ tấn công ở Iran. (Ảnh: Reuters)

Qatar đã đánh chặn 101 tên lửa trong tổng số 104 tên lửa được phát hiện, cũng như 24 trong số 39 máy bay không người lái, và bắn hạ hai máy bay ném bom Su-24 của Iran.

Ả-rập Xê-út chưa công bố tổng số tên lửa hoặc máy bay không người lái bị đánh chặn. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị tấn công bởi các máy bay không người lái nghi là của Iran, theo hai nguồn thạo tin. Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út sau đó cho biết, tám máy bay không người lái đã bị đánh chặn gần các thành phố Riyadh và Al-Kharj.

Oman từ lâu đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, và phần lớn tránh được các cuộc tấn công. Nhưng cảng thương mại Duqm của Oman đã bị nhắm mục tiêu bởi hai máy bay không người lái hôm 1/3, và một tàu chở dầu đã bị tấn công cách bờ biển Masandam khoảng 5 hải lý.

Khói và lửa bao trùm Sharjah (UAE). (Ảnh: AP)

Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia vùng Vịnh có thể duy trì hệ thống phòng không trong bao lâu trước khi cạn kiệt. Trong cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã sử dụng khoảng một phần tư số tên lửa đánh chặn THAAD của mình.

UAE và Qatar đã kịch liệt phản bác báo cáo của Bloomberg về việc năng lực phòng không của những nước này đang suy giảm.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Qatar và UAE đang “nhanh chóng cải thiện khả năng phòng không và đã yêu cầu các đồng minh hỗ trợ”.

Cụ thể, UAE được cho là đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đồng minh trong việc phòng thủ chống lại các mối đe dọa tầm trung, trong khi Qatar yêu cầu hỗ trợ trong việc đánh chặn máy bay không người lái, mà các nguồn tin cho biết Doha hiện coi là mối đe dọa lớn hơn cả tên lửa của Iran.

Bloomberg cũng đưa tin, theo một đánh giá nội bộ mà hãng này thu được, rằng kho tên lửa Patriot của Qatar có thể cạn kiệt trong vòng bốn ngày nếu tiếp tục sử dụng với tốc độ hiện tại.

Trong bối cảnh những lo ngại đó, Qatar và UAE “đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Donald Trump tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột và nhanh chóng chấm dứt giao tranh”.

Tối 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết, Rome đã nhận được yêu cầu từ một số quốc gia vùng Vịnh về thiết bị phòng không và hệ thống đánh chặn máy bay không người lái. “Các quốc gia vùng Vịnh đang bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng và đã chỉ ra nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt là phòng không và bảo vệ chống lại máy bay không người lái”, ông Crosetto nói.

Bộ trưởng cho biết, các nước vùng Vịnh đã yêu cầu hỗ trợ hệ thống SAMP/T, một hệ thống hợp tác Pháp - Ý có tên gọi MAMBA, có khả năng theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn đồng thời 10 mục tiêu.

Đây là hệ thống duy nhất do châu Âu sản xuất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ý hiện đang cung cấp hệ thống này cho Ukraine để giúp Kiev phòng thủ trước Nga, khiến việc cung cấp chúng cho các quốc gia vùng Vịnh trở nên không khả thi.

“Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, vì khả năng này đang bị khai thác tối đa, bị hạn chế bởi nhu cầu của châu Âu và sự hỗ trợ đã được cung cấp cho Ukraine đến thời điểm hiện tại”, ông Crosetto nói.

Ông Crosetto về nước hôm 1/3 từ Dubai, nơi ông và gia đình bị mắc kẹt sau vụ tấn công của Iran.