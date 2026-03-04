Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Israel phát động ‘làn sóng’ tấn công quy mô lớn trên khắp Iran

Quỳnh Như

TPO - Sáng 4/3, Israel tuyên bố phát động làn sóng tấn công quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Iran, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa, hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng khác.

Thông báo trên được Israel đưa ra sau khi Iran tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào Israel trong đêm qua.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar sáng sớm 4/3 cho biết Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này và một trong số đó đã bắn trúng căn cứ Al-Udeid của Qatar, tuy nhiên không gây thương vong. Theo bộ này, quả tên lửa còn lại đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

tcc.jpg

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy một trụ sở hạt nhân bí mật mà Iran đã tái thiết sau khi các cuộc tấn công năm ngoái làm hư hại những cơ sở quan trọng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, xác định địa điểm này là Minzadehei, một khu phức hợp bán ngầm nằm ở ngoại ô Tehran.

"Tại cơ sở bán ngầm có tên gọi Minzadehei, một nhóm các nhà khoa học hạt nhân đã bí mật nghiên cứu phát triển những khả năng cần thiết cho vũ khí hạt nhân", ông nói.

Theo quân đội Israel, các nhà khoa học bắt đầu sử dụng khu phức hợp này sau Chiến dịch Sư Tử Gầm do Israel phát động vào tháng 6/2025, trong đó nhiều địa điểm hạt nhân của Iran đã bị nhắm mục tiêu.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cáo buộc, sau cuộc chiến 12 ngày năm ngoái, Iran không ngừng các hoạt động hạt nhân quân sự và tiếp tục phát triển khả năng cần thiết cho vũ khí hạt nhân, đồng thời chuyển cơ sở hạ tầng đến một địa điểm ngầm để tránh các cuộc tấn công.

Phía Israel khẳng định đã theo dõi hoạt động của các nhà khoa học hạt nhân Iran và xác định được vị trí cơ sở mới, từ đó thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào khu phức hợp này.

Các quan chức Israel tuyên bố địa điểm trên hỗ trợ nghiên cứu liên quan đến một thành phần quan trọng của vũ khí hạt nhân nhưng không khẳng định việc làm giàu uranium đang diễn ra ở đó.

Quỳnh Như
Times Of Isreal
#Israel #Iran #tấn công #hạt nhân #IDF #cơ sở hạt nhân #Minzadehei

