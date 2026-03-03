Israel tiếp tục loại bỏ chỉ huy cấp cao của quân đội Iran

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 thông báo, một thành viên cấp cao của Lực lượng Quds (thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hải quân Israel nhằm vào Beirut (Li-băng).

Quân đội Israel cho biết, cuộc tấn công ở Beirut đã loại bỏ Reza Khazaei - một thành viên cấp cao của Lực lượng Quds phụ trách việc hỗ trợ phong trào Hezbollah tái thiết năng lực.

Theo IDF, ông Khazaei cũng từng giữ chức Tham mưu trưởng tại Quân đoàn Li-băng thuộc Lực lượng Quds.

“Ông Khazaei là cánh tay phải của tư lệnh quân đoàn và được coi là nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng lực lượng Hezbollah”, IDF cho biết, nói thêm rằng ông chịu trách nhiệm liên lạc giữa Hezbollah và Iran, “đặc biệt là làm cầu nối giữa nhu cầu của Hezbollah và các nguồn lực do Iran cung cấp”.

“Ông ấy đã chỉ đạo nhiều hoạt động sâu rộng trong Quân đoàn Li-băng và Hezbollah, bao gồm các hoạt động tăng cường lực lượng liên quan đến vũ khí và thiết bị của Iran, cũng như khôi phục khả năng tấn công của nhóm này sau cuộc chiến năm 2023-2024 với Israel. Ông cũng tham gia việc chuyển giao vũ khí từ Iran cho Hezbollah và giám sát các chương trình sản xuất vũ khí của Hezbollah tại Li-băng”.