Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Israel tiếp tục loại bỏ chỉ huy cấp cao của quân đội Iran

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 thông báo, một thành viên cấp cao của Lực lượng Quds (thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hải quân Israel nhằm vào Beirut (Li-băng).

Quân đội Israel cho biết, cuộc tấn công ở Beirut đã loại bỏ Reza Khazaei - một thành viên cấp cao của Lực lượng Quds phụ trách việc hỗ trợ phong trào Hezbollah tái thiết năng lực.

Theo IDF, ông Khazaei cũng từng giữ chức Tham mưu trưởng tại Quân đoàn Li-băng thuộc Lực lượng Quds.

“Ông Khazaei là cánh tay phải của tư lệnh quân đoàn và được coi là nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng lực lượng Hezbollah”, IDF cho biết, nói thêm rằng ông chịu trách nhiệm liên lạc giữa Hezbollah và Iran, “đặc biệt là làm cầu nối giữa nhu cầu của Hezbollah và các nguồn lực do Iran cung cấp”.

“Ông ấy đã chỉ đạo nhiều hoạt động sâu rộng trong Quân đoàn Li-băng và Hezbollah, bao gồm các hoạt động tăng cường lực lượng liên quan đến vũ khí và thiết bị của Iran, cũng như khôi phục khả năng tấn công của nhóm này sau cuộc chiến năm 2023-2024 với Israel. Ông cũng tham gia việc chuyển giao vũ khí từ Iran cho Hezbollah và giám sát các chương trình sản xuất vũ khí của Hezbollah tại Li-băng”.

Tối 3/3, IDF tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào ông Daoud Alizadeh - chỉ huy Quân đoàn Li-băng thuộc Lực lượng Quds - trong cuộc tấn công thủ đô Tehran của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết chưa được công bố.

Minh Hạnh
Times of Israel
#Iran #Israel #Li-băng #vụ nổ ở Beirut #chỉ huy quân đội Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục