Ukraine hỗ trợ UAE và Qatar đối phó UAV Iran

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, để thảo luận về chiến dịch tấn công của Iran.

img-0190.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Hai nước này có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với máy bay không người lái và tên lửa, được tích lũy qua 3 năm xung đột với Nga.

“Chúng tôi đã thảo luận về cách có thể hỗ trợ trong tình hình này và bảo vệ sinh mạng người dân. Hai bên thống nhất rằng các nhóm của chúng tôi sẽ phối hợp thực hiện”, ông Zelensky viết trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với lãnh đạo UAE.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ đoàn kết với cả hai quốc gia.

Sau cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar, ông Zelensky cho biết các nhóm trợ lý Ukraine và Qatar sẽ duy trì liên lạc để “xác định cách chúng tôi có thể cùng nhau tăng cường bảo vệ người dân”.

Các quan chức Kiev cho biết Ukraine sẵn sàng cử chuyên gia về máy bay không người lái tới Trung Đông để hỗ trợ bắn hạ UAV Iran nếu các đối tác giúp làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ngày 3/3, ông Zelensky cũng khẳng định Ukraine sẵn sàng trao đổi thiết bị đánh chặn máy bay không người lái lấy tên lửa phòng không từ các đồng minh Trung Đông.

Ukraine cần tên lửa PAC-3 của Mỹ để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ lực lượng Nga.

Kiev cũng đã phát triển các thiết bị đánh chặn giá rẻ và hiệu quả để chống lại UAV Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng.

Các quốc gia Trung Đông đang sử dụng tên lửa đất đối không của Mỹ để phòng thủ trước những cuộc tấn công từ Iran.

“Nếu họ cung cấp (tên lửa phòng không) cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ thiết bị đánh chặn của mình. Đây là một sự trao đổi tương đương”, ông Zelensky nói tại cuộc họp báo ngày 3/3.

Bình Giang
Reuters, AP
