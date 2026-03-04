Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Trump: Hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Mỹ có thể sớm bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển phần lớn dầu khí của thế giới, trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Iran đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social cho biết: "Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz càng sớm càng tốt... Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy tự do của năng lượng. Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ là lớn nhất trên Trái đất. Sẽ còn nhiều hành động tiếp theo".

anh.jpg

Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh, ông đã chỉ đạo Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (US International Development Finance Corporation-DFC), một cơ quan chính phủ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng nước ngoài, cung cấp "bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo đảm an ninh tài chính cho tất cả hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là năng lượng, đi qua vùng Vịnh".

Eo biển Hormuz là một tuyến đường thương mại quan trọng nối liền vùng Vịnh với Ấn Độ Dương. Khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua eo biển này.

Đầu tuần này, Iran đe dọa tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển, và một số tàu chở dầu đã bị tấn công trong khu vực.

"Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa. Nếu bất cứ ai cố gắng vượt qua, Lực lượng Vệ binh Cách mạng và hải quân sẽ thiêu rụi những con tàu đó", Ebrahim Jabari, một cố vấn quân sự cấp cao của Iran cho biết trong một tuyên bố.

Quỳnh Như
Independent
#Hải quân Mỹ #Eo biển Hormuz #dầu khí #Iran #bảo vệ nguồn năng lượng #xung đột #Trung Đông #tàu chở dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục