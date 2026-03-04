Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

UAE lên tiếng về thông tin tham gia chiến dịch tấn công Iran

Quỳnh Như

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, song nhấn mạnh vẫn giữ quyền tự vệ trước các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà nước này phải hứng chịu.

Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang cân nhắc bước đi chưa từng có tiền lệ là tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả những đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa.

"UAE đang xem xét thực hiện các biện pháp phòng thủ chủ động chống lại Iran. Mặc dù không tham gia vào cuộc chiến dưới bất kỳ hình thức nào, nước này vẫn phải hứng chịu hơn 800 vũ khí", Axios viết.

Theo nguồn tin, các quan chức ở UAE tin rằng không một quốc gia nào trên thế giới "lại không đánh giá lại thế trận phòng thủ của mình" trong hoàn cảnh như vậy.

thumbs-b-c-a81e0061c51152a5dca5b80e54be6953.jpg

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết, "UAE vẫn giữ quyền tự vệ của mình". Bộ này cũng nói thêm rằng "UAE chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc thay đổi lập trường phòng thủ của mình để đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Iran".

Axios lưu ý rằng, kể từ khi xung đột bắt đầu, UAE đã phải hứng chịu số lượng các cuộc tấn công cao nhất từ Iran, thậm chí còn bị nhắm mục tiêu thường xuyên hơn cả Israel.

Bộ Quốc phòng UAE ngày 3/3 cho biết, Iran đã phóng 186 tên lửa đạn đạo vào nước này. Trong số đó, 172 tên lửa đã bị đánh chặn, 13 tên lửa rơi xuống biển và một tên lửa rơi xuống lãnh thổ UAE.

Ngoài ra, 812 máy bay không người lái đã được phát hiện. Trong số đó, 755 chiếc đã bị đánh chặn, 57 chiếc đã bay đến các mục tiêu bên trong lãnh thổ.

Quỳnh Như
Axios
